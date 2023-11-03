Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні з'явиться Єдиний реєстр домашніх тварин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з'явиться Єдиний реєстр домашніх тварин
У Реєстрі зокрема міститимуться дані про вакцинацію та стерилізацію тварини
фото ілюстративне

Реєстрація тварин власниками є добровільною та беоплатною

Українці зможуть реєструвати своїх домашніх тварин у Єдиному державному реєстрі. Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначажться, що сьгодні, 3 листопада, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин – собак та котів.

У ньому міститиметься інформація про кількість тварин та їх місцеперебування, опис тварини, наявність вакцинації та стерилізації, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника/утримувача.

Мета запуску Реєстру – створення комплексу заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників, а також адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів у сфері поводження з тваринами.

Згідно з постановою реєстрація тварин власниками є добровільною та беоплатною.

Нагадаємо, із 2015 року в Україні діє закон, який передбачає обов’язкову реєстрацію й ідентифікацію обмеженого переліку сільськогосподарських тварин, серед яких – велика рогата худоба, коні, свині, вівці.

Теги: тварини реєстр Кабмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морські свинки в екопарку
У харківському екопарку невідомі отруїли тварин миш’яком
8 жовтня, 20:59
У столиці горів притулок для тварин
У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)
24 вересня, 12:57
Реабілітація ветеранів з допомогою тварин: столиця розвиває пілотний проєкт (відео)
Реабілітація ветеранів з допомогою тварин: столиця розвиває пілотний проєкт (відео)
5 серпня, 06:39

Суспільство

Мама захисника Маріуполя виступила у Київраді: щемливе відео
Мама захисника Маріуполя виступила у Київраді: щемливе відео
Українка в США жорстоко побила свого трьохрічного сина (відео)
Українка в США жорстоко побила свого трьохрічного сина (відео)
В Україні з'явиться Єдиний реєстр домашніх тварин
В Україні з'явиться Єдиний реєстр домашніх тварин
«Хартія» Нацгвардії отримала партію пікапів від «Метінвесту»
«Хартія» Нацгвардії отримала партію пікапів від «Метінвесту»
Тимчасовий виконувач обов'язків намісника Лаври: Мені приходять погрози від митрополита Павла
Тимчасовий виконувач обов'язків намісника Лаври: Мені приходять погрози від митрополита Павла
Експрезидент України профінансує виробництво РЕБ-систем, які «давитимуть» російські дрони
Експрезидент України профінансує виробництво РЕБ-систем, які «давитимуть» російські дрони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
37K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
29K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
16K
У Кропивницькому пролунали вибухи
9672
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)
9407
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту