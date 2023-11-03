В Україні з'явиться Єдиний реєстр домашніх тварин

У Реєстрі зокрема міститимуться дані про вакцинацію та стерилізацію тварини

Реєстрація тварин власниками є добровільною та беоплатною

Українці зможуть реєструвати своїх домашніх тварин у Єдиному державному реєстрі. Про це повідомляє Мінцифри.

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Зазначажться, що сьгодні, 3 листопада, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин – собак та котів.

У ньому міститиметься інформація про кількість тварин та їх місцеперебування, опис тварини, наявність вакцинації та стерилізації, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника/утримувача.

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Мета запуску Реєстру – створення комплексу заходів для безпеки та добробуту тварин і їх власників, а також адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів у сфері поводження з тваринами.

Згідно з постановою реєстрація тварин власниками є добровільною та беоплатною.

Нагадаємо, із 2015 року в Україні діє закон, який передбачає обов’язкову реєстрацію й ідентифікацію обмеженого переліку сільськогосподарських тварин, серед яких – велика рогата худоба, коні, свині, вівці.