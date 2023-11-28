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В яких країнах ЄС найбільше працевлаштованих українців: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В яких країнах ЄС найбільше працевлаштованих українців: інфографіка
В європейських країнах працевлаштовані понад 60% українських біженців
фото з відкритих джерел

Найвищий рівень працевлаштування українців зафіксовано у Польщі 

Понад 60% українських біженців в 11 країнах центральної та східної Європи знайшли роботу. Про це свідчить інфографіка payspace.

Польща лідирує за рівнем зайнятості серед українських біженців – 65% громадян України працездатного віку знайшли роботу. Варто додати, що ця країна прийняла понад 950 тис українців. Велика Британія посідає друге місце з часткою 61% зайнятих серед 246,8 тис українських переселенців.

У Швеції працевлаштувалися 56% українців з загальною кількістю 41,4 тис. У Литві та Чехії – відповідно 53% та 51% серед 50,7 та 368,7 тис українських біженців.

Данія, Нідерланди та Естонія показують однаковий рівень працевлаштування – 46% серед 39,7, 94,4 та 50,5 тис українців відповідно. У Франції та Ірландії цей показник становить близько третини серед 70,6 та 97,5 тис переселенців.

В яких країнах ЄС найбільше працевлаштованих українців: інфографіка фото 1

Найменший відсоток зайнятості зафіксований у Німеччині, Італії та Швейцарії – 19% серед 1,1 млн, 167,5 та 66,1 тис українців відповідно. Швейцарія планує полегшити процедуру працевлаштування, сподіваючись подвоїти це значення. У самій Україні налічується майже 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких 40% працевлаштовані.

Нагадаємо, у Польщі покращується ставлення до українських біженців. За даними опитування, у листопаді підтримують прийом біженців з України 62% поляків, тоді як у жовтні їхня кількість становила 57%.

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Теги: Швейцарія Естонія Нідерланди Велика Британія біженці українці робота Польша Німеччина

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