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Нова допомога від Німеччини та повернення «Скіфського золота» в Україну. Головне за 22 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нова допомога від Німеччини та повернення «Скіфського золота» в Україну. Головне за 22 листопада
фото з відкритих джерел

Міністерство культури України та Музей Алларда Пірсона у Нідерландах домовилися про повернення «Скіфського золота»

Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача, «Скіфське золото» повертається в Україну, Німеччина передала Україні нову військову допомогу. «Главком» склав добірку новин 22 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Німеччина передала Україні нову допомогу у галузі безпеки. Йдеться про партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.

  • один танк для розмінування Winsent-1;
  • п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
  • 2380 снарядів 155 мм калібру;
  • 2428 криптофонів;
  • два тягачі 8x8 HX81;
  • два напівпричепи;
  • 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві карети швидкої допомоги.

«Скіфське золото» повертається в Україну

Міністерство культури України та Музей Алларда Пірсона у Нідерландах домовилися про повернення «Скіфського золота». При цьому платню за дев'ять років його зберігання з України не братимуть.

Раніше ЗМІ із посиланням на Національний музей історії України повідомляли, що борг за зберігання предметів складає близько 100 тис. євро.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський». З 2014 року вони експонувалися на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах.

Блогер-ухилянт, який з-за кордону закликає ховатися від призову, отримав підозру

Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка. Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);
  • ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Військові зможуть безкоштовно зберігати репродуктивні клітини у кріобанках

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.

Згідно з документом, у період дії воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, а також у разі направлення до іншої країни для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки військовослужбовці мають право на безкоштовну участь у комплексі заходів, які реалізуються державою, з метою забезпечення права на біологічне батьківство (материнство) шляхом забору, консервації та зберігання репродуктивних клітин, які отримані від військовослужбовців, на випадок втрати репродуктивних функцій унаслідок поранення.

Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський увів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Про це йдеться в указі президента України №771/2023.

Натомість Зеленський постановив вивести зі складу Ставки ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) Юрія Щиголя, якому нині суд обрав запобіжний захід.

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Теги: військові озброєння Німеччина Володимир Зеленський війна

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