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Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
Частка поляків, які підтримують прийом біженців з України, зростає
фото з відкритих джерел

Більшість польських громадян вважають, що війна в Україні становить загрозу безпеці Польщі

У Польщі покращується ставлення до українських біженців. Продовжувати приймати у країні українців від війни згодні понад 60% поляків. Такі результати листопадового опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє thefirstnews.com.

Частка поляків, які підтримують прийом біженців з України, зростає. За даними CBOS, у листопаді такої позиції дотримувалися 62% учасників опитування, тоді як у жовтні згодних із такою думкою було 57%.

На запитання, чи повинна Польща приймати українських біженців із зон конфлікту, учасники останнього опитування відповіли так:

  • 18% респондентів – «однозначно так»;
  • 44 % – «скоріше так»;
  • 20% – «скоріше ні»;
  • 11% – «точно ні»;
  • 7% – не мали думки з цього питання.

На запитання, чи добровільно допомагає учасник опитування, чи хтось із його сім'ї біженцям з України, «так» відповіли 33%, тоді як «ні» – 67%. У квітні 2022 року на початку опитувань «так» відповіли 63%, а «ні» – 37% респондентів.

Більшість польських громадян (74%) вважають, що війна в Україні становить загрозу безпеці Польщі. 31% опитаних вважають, що війна може поширитися і на інші країни.

Опитування проводилося з 3 по 16 листопада 2023 року серед 1072 повнолітніх осіб.

Нагадаємо, у Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців – 1 млн 125 тис. Більшість з них українці, які сплачують внески до польської системи страхування.

До слова, журналістка та докторка гуманітарних наук Олена Бабакова, яка багато років живе у Польщі, вважає, ставлення поляків до українців залежить не від того, як поводяться біженці, а які меседжі лунають з екранів телевізорів.

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Теги: війна Польща біженці українці соцопитування

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