Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
Більшість польських громадян вважають, що війна в Україні становить загрозу безпеці Польщі
У Польщі покращується ставлення до українських біженців. Продовжувати приймати у країні українців від війни згодні понад 60% поляків. Такі результати листопадового опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє thefirstnews.com.
Частка поляків, які підтримують прийом біженців з України, зростає. За даними CBOS, у листопаді такої позиції дотримувалися 62% учасників опитування, тоді як у жовтні згодних із такою думкою було 57%.
На запитання, чи повинна Польща приймати українських біженців із зон конфлікту, учасники останнього опитування відповіли так:
- 18% респондентів – «однозначно так»;
- 44 % – «скоріше так»;
- 20% – «скоріше ні»;
- 11% – «точно ні»;
- 7% – не мали думки з цього питання.
На запитання, чи добровільно допомагає учасник опитування, чи хтось із його сім'ї біженцям з України, «так» відповіли 33%, тоді як «ні» – 67%. У квітні 2022 року на початку опитувань «так» відповіли 63%, а «ні» – 37% респондентів.
Більшість польських громадян (74%) вважають, що війна в Україні становить загрозу безпеці Польщі. 31% опитаних вважають, що війна може поширитися і на інші країни.
Опитування проводилося з 3 по 16 листопада 2023 року серед 1072 повнолітніх осіб.
Нагадаємо, у Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців – 1 млн 125 тис. Більшість з них українці, які сплачують внески до польської системи страхування.
До слова, журналістка та докторка гуманітарних наук Олена Бабакова, яка багато років живе у Польщі, вважає, ставлення поляків до українців залежить не від того, як поводяться біженці, а які меседжі лунають з екранів телевізорів.
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