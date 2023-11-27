Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування

Більшість польських громадян вважають, що війна в Україні становить загрозу безпеці Польщі

У Польщі покращується ставлення до українських біженців. Продовжувати приймати у країні українців від війни згодні понад 60% поляків. Такі результати листопадового опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє thefirstnews.com.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Частка поляків, які підтримують прийом біженців з України, зростає. За даними CBOS, у листопаді такої позиції дотримувалися 62% учасників опитування, тоді як у жовтні згодних із такою думкою було 57%.

На запитання, чи повинна Польща приймати українських біженців із зон конфлікту, учасники останнього опитування відповіли так:

Будь ласка, читайте текст після реклами

18% респондентів – «однозначно так»;

44 % – «скоріше так»;

20% – «скоріше ні»;

11% – «точно ні»;

7% – не мали думки з цього питання.

На запитання, чи добровільно допомагає учасник опитування, чи хтось із його сім'ї біженцям з України, «так» відповіли 33%, тоді як «ні» – 67%. У квітні 2022 року на початку опитувань «так» відповіли 63%, а «ні» – 37% респондентів.

Більшість польських громадян (74%) вважають, що війна в Україні становить загрозу безпеці Польщі. 31% опитаних вважають, що війна може поширитися і на інші країни.

Опитування проводилося з 3 по 16 листопада 2023 року серед 1072 повнолітніх осіб.

Нагадаємо, у Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців – 1 млн 125 тис. Більшість з них українці, які сплачують внески до польської системи страхування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, журналістка та докторка гуманітарних наук Олена Бабакова, яка багато років живе у Польщі, вважає, ставлення поляків до українців залежить не від того, як поводяться біженці, а які меседжі лунають з екранів телевізорів.