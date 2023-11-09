Німеччина забирає свої ППО Patriot з Польщі

Бундесвер припиняє використання наземної ППО в Польщі

Німеччина виводить свої зенітно-ракетні комплекси Patriot із Польщі. Про це повідомляє Міноборони ФРН. Місія бундесверу на південному сході Польщі, що була пов'язана із ракетною загрозою, закінчується, йдеться у заяві відомства.

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У рамках цієї місії три ЗРК Patriot у середині січня були розміщені неподалік міста Замостя біля кордону з Україною. Місія завершується 10 листопада, поступове виведення персоналу та систем ППО розпочнеться з 15 листопада.

Операція була «дуже важливим знаком солідарності» в рамках Північноатлантичного альянсу, а також тісних двосторонніх відносин Німеччини та Польщі, заявив у зв'язку з цим міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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«Наші системи Patriot сприяли захисту населення та критичної інфраструктури протягом приблизно дев’яти місяців. Мене особливо порадувало те, як привітно і вдячно зустріли наших вояків у Замості польські збройні сили та населення. Польща та Німеччина, пліч-о-пліч у захисті східного флангу НАТО – для мене це дуже важливий знак солідарності в Альянсі, а також дружби та солідарності між нашими народами», – зазначив міністр оборони ФРН.

За його словами, німецькі вояки протягом останніх двох років постійно працювали на користь сил НАТО не лише у Польщі, Словаччині та Литві та під час навчання українських збройних сил у Німеччині.

«Дякую за вашу працю, молодці! Вона була і завжди є надійною! Завершення місії в Польщі надає їм терміново необхідний персонал і можливості для відновлення матеріальних засобів. Це потрібно, щоб продовжувати надійно та стабільно забезпечувати нашу відданість альянсу в наступні роки», – заявив міністр Борис Пісторіус.

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року російська ракета вдарила по території Польщі по селу Переводів у Долобичівській ґміні поблизу кордону з Україною. Інцидент стався під час атаки РФ на українські міста та енергетичні об'єкти Німеччина негайно запропонувала підтримку протиповітряної оборони своєму близькому союзнику. Зокрема було передано три системи Patriot а також підрозділи німецьких ВПС були дислоковані поблизу польського міста Замосць з 16 січня 2023 року.

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Як зазначає Міноборони ФРН, системи Patriot з Польщі протягом клроткого часу брали участь у захисті успішного саміту НАТО у Вільнюсі у Литва. Влітку 2023 року місію, яка спочатку планувалася максимум на шість місяців, продовжили майже до кінця цього року.

До слова, влада Німеччини очікує від Польщі подальшого постачання зброї Україні на тлі резонансних висловлювань провідних польських політиків. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє Deutsche Welle.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.