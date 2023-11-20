Українці можуть отримувати пенсію у Німеччині, але є умови

Біженці, які переїхали до Німеччини після 2022 року, не маюють правв на німецькі пенсії

Зараз на пенсію у Німеччині зможуть вийти громадяни, яким виповниться 66 років

З початком повномасштабної війни багато українських пенсіонерів опинилися в Німеччині. Отже їх цікавить, чи не могли б вони отримувати німецьку пенсію, яка набагато вища за українську, і яка дозволяє прожити за кордоном. Як з'ясувалося, українці в Німеччині можуть отримувати німецьку пенсію, але для цього вони мають виконати низку умов.

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Згідно з німецькими законами, іноземці, зокрема й українці, мають право на виплату німецької пенсії. Однак, для того, щоб її отримувати, потрібно задовольняти кільком умовам.

Отже, право на виплату німецької пенсії мають такі іноземці:

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які легально проживають у Німеччині (наприклад, мають статус біженця);

які досягли пенсійного віку (відповідно до німецького закону);

які мають (мали) у Німеччині офіційну роботу та страховку (всі, хто легально працює в Німеччині, сплачують внески на пенсійне страхування);

ті, хто сплачує (платив) внески до пенсійного фонду Німеччини не менше 5 років.

Таким чином, українці, які вперше потрапили до Німеччини після 24 лютого 2022 року, не можуть претендувати на німецьку пенсію, оскільки вони не мають трудового стажу у цій країні. Так само, як і не можуть отримувати її українці, які мають п'ятирічний стаж роботи у Німеччині, але поки що не досягли пенсійного віку за німецькими законами. Зазначимо, що пенсійний вік у Німеччині вищий, ніж в Україні. При цьому до іноземців застосовують ті самі пенсійні закони, що й до німців.

Пенсійний вік у Німеччині

У той час як в Україні пенсійний вік зараз становить 60 років (при цьому, якщо не вистачає стажу, то можна вийти на пенсію у 63 або 65), у Німеччині пенсійний вік підвищується з кожним роком. Щоправда, це підвищення помірне – по 2 місяці на рік. Наприклад, 2024 року зможуть вийти на пенсію громадяни, яким виповниться 66 років, тобто 1958 року народження. При цьому у нас в Україні народжені в 1958 році вже 6 років перебуватимуть на пенсії.

Підвищення пенсійного віку в Німеччині триватиме до 2031 року – доки не досягне 67 років. Тоді, 2031-го, зможуть вийти на пенсію німці, які народилися 1964 року.

Загалом у Німеччині пенсійний вік залежно від року народження виглядає таким чином:ті, що народилися

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до 1947 р. йдуть на пенсію в 65 років;

у 1947 році – у 65 років і 1 місяць;

у 1948 році – у 65 років і 2 місяці;

у 1949 році – у 65 років і 3 місяці;

у 1950 році – у 65 років і 4 місяці;

у 1951 році – у 65 років і 5 місяців;

у 1952 році – у 65 років і 6 місяців;

у 1953 році – у 65 років і 7 місяців;

у 1954 році – у 65 років і 8 місяців;

у 1955 році – у 65 років і 9 місяців;

у 1956 році – у 65 років і 10 місяців;

у 1957 році – у 65 років і 11 місяців

у 1958 році – у 66 років;

у 1960 році – у 66 років і 4 місяці;

у 1961 році – у 66 років і 6 місяців;

у 1962 році – у 66 років і 8 місяців;

у 1963 році – у 66 років і 10 місяців;

з 1964 року – у 67 років.

Кожній людині, яка легально працювала в Німеччині, в тому числі і іноземцям, було присвоєно номер пенсійного страхування (Rentenversicherungsnummer або RVNR). Це унікальне дванадцятизначне число, під яким міститься інформація про роботу кожної людини. Дізнатися цей номер можна у пенсійному фонді або у касі лікарняного страхування (Krankenkasse).

До слова, згідно з Державним бюджетом на 2024 рік, у січні в українців підвищаться пенсії. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму у наступному році. Про це пише видання «На пенсії». Уже в січні 2024 року, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, в Україні зросте мінімальна пенсія – до 2361 грн (зараз 2093 грн).

Нагадаємо, у 2024 році для виходу на пенсію в Україні необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.

В Україні сьогодні і жінки, і чоловіки виходять на пенсію у 60 років. Якщо стажу не вистачає, то її призначать після 63 або 65 років. Пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу.