Експорт меду з України: який результат показали бджолярі

За перші десять місяців поточного року Україна вивезла на закордонні ринки 43 тис. тонн меду

Україна від початку 2023 року і до кінця жовтня експортувала 43 тис. т меду загальною вартістю $97,5 млн. Про це пише Shareuapotential із посиланням на дані митної статистики.

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Експорт меду з України у жовтні становив 5,8 тис. т, що майже не відрізняється від показника вересня. Середня ціна експорту продовжує знижуватись – якщо у вересні вона складала $1,97 за 1 кг, у жовтні – вже $1,90 за 1 кг (при цьому ще в першому кварталі 2023 року середня вартість українського експорту становила $2,65 за 1 кг).

Відповідно, у грошовому вимірі експорт порівняно з попереднім місяцем зменшився – з $11,4 млн у вересні до $11 млн у жовтні.

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Всього за перші десять місяців поточного року Україна вивезла на закордонні ринки 43 тис. т меду на $97,5 млн. Для порівняння, торік за цей же час – 38,7 тис. т на $112 млн.

Основними країнами-імпортерами українського меду протягом січня-жовтня 2023 р. були Німеччина, Польща та Франція.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України та агропромислова компанія Kernel запустили проєкт, щоб, уникнувши мін, зібрати мед з замінованих полів та залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Технічна складова проєкту полягає в тому, щоб дрони засіяли територію, де не проводилося розмінування, сумішшю медоносних трав, із яких бджоли зможуть зібрати нектар.