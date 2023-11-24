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Експорт меду з України: який результат показали бджолярі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
Бджолярі продовжують відправляти свою продукцію за кордон
фото ілюстративне

За перші десять місяців поточного року Україна вивезла на закордонні ринки 43 тис. тонн меду

Україна від початку 2023 року і до кінця жовтня експортувала 43 тис. т меду загальною вартістю $97,5 млн. Про це пише Shareuapotential із посиланням на дані митної статистики.

Експорт меду з України у жовтні становив 5,8 тис. т, що майже не відрізняється від показника вересня. Середня ціна експорту продовжує знижуватись – якщо у вересні вона складала $1,97 за 1 кг, у жовтні – вже $1,90 за 1 кг (при цьому ще в першому кварталі 2023 року середня вартість українського експорту становила $2,65 за 1 кг).

Відповідно, у грошовому вимірі експорт порівняно з попереднім місяцем зменшився – з $11,4 млн у вересні до $11 млн у жовтні.

Всього за перші десять місяців поточного року Україна вивезла на закордонні ринки 43 тис. т меду на $97,5 млн. Для порівняння, торік за цей же час – 38,7 тис. т на $112 млн.

Основними країнами-імпортерами українського меду протягом січня-жовтня 2023 р. були Німеччина, Польща та Франція.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України та агропромислова компанія Kernel запустили проєкт, щоб, уникнувши мін, зібрати мед з замінованих полів та залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Технічна складова проєкту полягає в тому, щоб дрони засіяли територію, де не проводилося розмінування, сумішшю медоносних трав, із яких бджоли зможуть зібрати нектар.

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Теги: Польща Німеччина експорт бізнес Франція Україна бджоли

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