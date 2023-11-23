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Ексміністр економіки б'є на сполох: українці «полізли» у мікрокредити

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексміністр економіки б'є на сполох: українці «полізли» у мікрокредити
Середній розмір мікрокредиту у третьому кварталі – 4985 грн
фото з відкритих джерел

За дев’ять місяців 2023 року українці оформили 6 млн мікрокредитів на загальну суму 29,1 млрд грн

Протягом останніх дев’яти місяців українці оформили мікрокредитів на 29,1 млрд грн, що значно перевищує показники 2022 року. Про це повідомив ексміністр економіки Богдан Данилишин.

«За дев’ять місяців 2023 року українці оформили 6 млн мікрокредитів на загальну суму 29,1 млрд грн. Це більше, ніж за весь 2022 рік, але ще у 1,8 раза менше, ніж за 9 міс 2021 року (тоді взяли 10,8 млн мікропозик на 48,4 млрд грн)», – написав Данилишин.

Ексміністр уточнив, що середній розмір мікрокредиту у третьому кварталі – 4 985 грн.

«Це рекорд. І, звісно, стала зростати заборгованість за мікрокпозиками: +6% за квартал. На кінець вересня борги перед мікрофінками сягнули 9,44 млрд грн (+1,4 млрд грн за 9 міс 2023-го). Над цим треба Глибоко задуматись. Люди влізають у борги», –  бідкається колишній міністр.

Як повідомлялося, у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати їх кількість – за останній рік вона зросла майже на 1,2 млн. Найбільший приріст заборгованостей в категорії «Стягнення судового збору» (68%), а найбільшу частку від всіх боргів – у «Стягнення на користь держави» (22,3%). Повідомляється, що майже половина нових боргів (49%) за період з жовтня 2022-го по жовтень 2023 року з’явилася у реєстрі з травня по серпень цього року, а ще 67 тис. – протягом серпня-вересня.

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Теги: міністр українці Богдан Данилишин гроші кредит борг

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