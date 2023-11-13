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Одна категорія українців ризикує втратити виплати у Естонії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна категорія українців ризикує втратити виплати у Естонії
Українські пенсіонери можуть втрати виплати на батьківщині
фото: ERR

Пенсіонери з України, які живуть у Естонії, мають надати відомості про себе до Пенсійного фонду України 

Українські біженці-пенсіонери можуть втратити свої пенсійні виплати – у разі, якщо вони живуть у Естонії та не надали про себе відповідну інформацію до Пенсійного фонду України. Про це повідомляє Postimees.

Пенсійний фонд України передав важливу інформацію для біженців, які проживають в Естонії та отримують українську пенсію. Є ризик, що люди перестануть отримувати пенсію, і часу для дій є критично мало, попередили в Департаменті соціального страхування Естонії.

Згідно з поточними правилами, щорічно людина, яка отримує українську пенсію безпосередньо від України на свій розрахунковий рахунок і проживає за кордоном на підставі тимчасового захисту, має засвідчити своє перебування в живих. Це потрібно зробити найпізніше до кінця року. Якщо цю процедуру не виконано, людині перестають виплачувати пенсію.

Документ про те, що людина жива, видає посольство України. Цей документ пенсіонер має сам відправити на поштову адресу того управління в Україні, звідки він отримує пенсію. До документа додаються засвідчені копії чинного паспорта громадянина України та документа про право проживання на території Естонії. Копії мають бути навірені або у посольстві, або у нотаріуса (це платна послуга).

Пенсійний фонд України радить пенсіонерам не зволікати з наданням довідки. У Департаменті соціального страхування Естонії попередили, що у цьому процесі посередником вони не є, і нічим допомогти українцям не зможуть.

Раніше стало відомо, що Естонія змінює раніше встановлені підходи щодо допомоги біженцям з України. Так, цього тижня припинив свою діяльність український інформаційний центр, розташований у естонському місті Тарту. Як повідомила місцева влада, надалі всі українці, які отримали тимчасовий захист, можуть звертатися до районних центрів відділу соціальної підтримки населення та охорони здоров'я за місцем проживання. 

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Теги: пенсіонери місцева влада Естонія українці посольство Пенсійний фонд влада населення біженці страхування

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