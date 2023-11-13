Одна категорія українців ризикує втратити виплати у Естонії

Пенсіонери з України, які живуть у Естонії, мають надати відомості про себе до Пенсійного фонду України

Українські біженці-пенсіонери можуть втратити свої пенсійні виплати – у разі, якщо вони живуть у Естонії та не надали про себе відповідну інформацію до Пенсійного фонду України. Про це повідомляє Postimees.

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Пенсійний фонд України передав важливу інформацію для біженців, які проживають в Естонії та отримують українську пенсію. Є ризик, що люди перестануть отримувати пенсію, і часу для дій є критично мало, попередили в Департаменті соціального страхування Естонії.

Згідно з поточними правилами, щорічно людина, яка отримує українську пенсію безпосередньо від України на свій розрахунковий рахунок і проживає за кордоном на підставі тимчасового захисту, має засвідчити своє перебування в живих. Це потрібно зробити найпізніше до кінця року. Якщо цю процедуру не виконано, людині перестають виплачувати пенсію.

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Документ про те, що людина жива, видає посольство України. Цей документ пенсіонер має сам відправити на поштову адресу того управління в Україні, звідки він отримує пенсію. До документа додаються засвідчені копії чинного паспорта громадянина України та документа про право проживання на території Естонії. Копії мають бути навірені або у посольстві, або у нотаріуса (це платна послуга).

Пенсійний фонд України радить пенсіонерам не зволікати з наданням довідки. У Департаменті соціального страхування Естонії попередили, що у цьому процесі посередником вони не є, і нічим допомогти українцям не зможуть.

Раніше стало відомо, що Естонія змінює раніше встановлені підходи щодо допомоги біженцям з України. Так, цього тижня припинив свою діяльність український інформаційний центр, розташований у естонському місті Тарту. Як повідомила місцева влада, надалі всі українці, які отримали тимчасовий захист, можуть звертатися до районних центрів відділу соціальної підтримки населення та охорони здоров'я за місцем проживання.