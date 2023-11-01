Іспанці можуть перейти на новий графік роботи: як це вплине на заробітки

У 2024 році Іспанія планує скоротити робочий тиждень до 38,5 годин

Влада Іспанії розглядає можливість скоротити офіційний робочий тиждень до 38,5 годин. Зміни мають набути чинності вже з наступного року, пише EUobserver.

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Іспанці можуть почати працювати менше, якщо домовляться Іспанська соціалістична робітнича партія та «ліві» із партії Sumar. Саме після їх вирішення формуватиметься уряд країни.

Видання уточнює, що результати виборів у липні багато політологів назвали непереконливими. Тепер вирішити цю проблему належить голові іспанського уряду Педро Санчесу, який досі рветься до парламентської більшості.

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Минулого тижня Санчес досяг угоди з партією Sumar про формування уряду, але подальші переговори (і умови) з двома каталонськими сепаратистськими партіями не є такими однозначними, і все ще тривають.

Зокрема, працювати менше годин за ту саму оплату є однією з ключових пропозицій партії Sumar. При цьому відбутись це має уже незабаром – скорочення робочого тижня до 38,5 годин іспанці отримають уже у наступному 2024 році та 37,5 годин – до 2025 року. Міністерство праці Іспанії підрахувало, що протягом наступних двох років від цього виграють 12 мільйонів працівників – приблизно 70% робочої сили.

Кінцевою метою іспанців є 32-годинний робочий тиждень, який зараз тестують як пілотний проект у багатьох країнах світу. Таким чином чиновники хочуть перевірити чи має сенс чотириденний робочий тиждень і які переваги це матиме як для роботодавців, так і для працівників.

«Я хотіла б зробити просту пропозицію: після роботи робітники повинні мати можливість йти додому на годину раніше, щоб відпочити, побути зі своїми близькими або робити все, що їм заманеться», – прокоментувала міністерка праці та лідерка Sumar Йоланда Діас. «Це революційно, тому що час є найдорожчим для тих із нас, хто не має великих статків чи відомих прізвищ», – додала вона.

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Як пише EUobserver, у 2022 році Греція, Польща, Румунія та Болгарія мали найдовший робочий тиждень у блоці, в середньому понад 40 годин. Водночас середня тривалість робочого тижня в Нідерландах становить 33,2 години, у Німеччині – 35,3 години, у Данії – 35,4 години.

Водночас в Україні міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович вважає, що замість соціальних виплат важливіше забезпечити економічну самостійність осіб з інвалідністю. Відповідну заяву вона зробила в ефірі «Укрінформ: Вечірній стрім». Жолнович підкреслила, що через війну кількість людей з інвалідністю буде зростати, і додала, що вона може бути різною.

На думку Жолнович, краще витратити кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, облаштувати робоче місце з урахуванням її потреб.

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