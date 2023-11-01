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Іспанці можуть перейти на новий графік роботи: як це вплине на заробітки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іспанці можуть перейти на новий графік роботи: як це вплине на заробітки
Іспанія може запровадити новий графік для працівників
фото із відкритих джерел

У 2024 році Іспанія планує скоротити робочий тиждень до 38,5 годин

Влада Іспанії розглядає можливість скоротити офіційний робочий тиждень до 38,5 годин. Зміни мають набути чинності вже з наступного року, пише EUobserver.

Іспанці можуть почати працювати менше, якщо домовляться Іспанська соціалістична робітнича партія та «ліві» із партії Sumar. Саме після їх вирішення формуватиметься уряд країни. 

Видання уточнює, що результати виборів у липні багато політологів назвали непереконливими. Тепер вирішити цю проблему належить голові іспанського уряду Педро Санчесу, який досі рветься до парламентської більшості.

Минулого тижня Санчес досяг угоди з партією Sumar про формування уряду, але подальші переговори (і умови) з двома каталонськими сепаратистськими партіями не є такими однозначними, і все ще тривають.

Зокрема, працювати менше годин за ту саму оплату є однією з ключових пропозицій партії Sumar. При цьому відбутись це має уже незабаром – скорочення робочого тижня до 38,5 годин іспанці отримають уже у наступному 2024 році та 37,5 годин  – до 2025 року. Міністерство праці Іспанії підрахувало, що протягом наступних двох років від цього виграють 12 мільйонів працівників  – приблизно 70% робочої сили.

Кінцевою метою іспанців  є 32-годинний робочий тиждень, який зараз тестують як пілотний проект у багатьох країнах світу. Таким чином чиновники хочуть перевірити чи має сенс чотириденний робочий тиждень і які переваги це матиме як для роботодавців, так і для працівників.

«Я хотіла б зробити просту пропозицію: після роботи робітники повинні мати можливість йти додому на годину раніше, щоб відпочити, побути зі своїми близькими або робити все, що їм заманеться»,  – прокоментувала міністерка праці та лідерка Sumar Йоланда Діас. «Це революційно, тому що час є найдорожчим для тих із нас, хто не має великих статків чи відомих прізвищ», – додала вона.

Як пише EUobserver, у 2022 році Греція, Польща, Румунія та Болгарія мали найдовший робочий тиждень у блоці, в середньому понад 40 годин. Водночас середня тривалість робочого тижня в Нідерландах становить 33,2 години, у Німеччині – 35,3 години, у Данії – 35,4 години.

Водночас в Україні міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович вважає, що замість соціальних виплат важливіше забезпечити економічну самостійність осіб з інвалідністю. Відповідну заяву вона зробила в ефірі «Укрінформ: Вечірній стрім». Жолнович підкреслила, що через війну кількість людей з інвалідністю буде зростати, і додала, що вона може бути різною.

На думку Жолнович, краще витратити кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, облаштувати робоче місце з урахуванням її потреб.

 Читайте також: Де українським біженцям найлегше знайти роботу в ЄС: рейтинг країн

Теги: економіка бізнес Іспанія партії робота праця Педро Санчес переговори

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