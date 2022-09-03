В Єгипті перекинувся автобус із туристами, десятки жертв

Кількість жертв може збільшитися через серйозні поранення травмованих

2 вересня поблизу єгипетського курорту Айн-Сохна сталася смертельна ДТП за участі автобуса з туристами, які прямували до аквапарку Ель-Галалу, щоб провести там день.

Встановлено, що водій наїхав на блок огорожі, після чого автобус перекинувся та фактично розвалився на частини.

Вісім пасажирів туристичного автобуса загинули, ще 38 зазнали поранень. Про це повідомляє видання «Аль-Ахрам» з посиланням на медслужби.

Кількість жертв може збільшитися, оскільки 14 людей отримали серйозні поранення та госпіталізовані у тяжкому стані.

Із восьми загиблих шестеро – жінки. Також померли чоловік та дитина.

Громадянство туристів наразі невідоме.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Туреччині упав в урвище туристичний автобус, який прямував до міста Муданья прибережної провінції Бурса – у результаті п’ятеро людей загинули, а ще 38 зазнали поранень.

28 серпня в Івано-Франківській області трапилась аварія за участю автомобіля та рейсового автобуса, в якому перебували 22 пасажири. 16 людей отримали поранення, у тому числі діти, водій легковика загинув.