Меркель агітує проводити переговори з «Талібаном»

Меркель заявила, що була «шокована» ситуацією в Афганістані і назвала розвиток останніх днів «жахливим» і «гірким»

На думку Меркель, відповідальність за катастрофу в країні несе колишнє керівництво країни, а також афганські сили безпеки

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані. Про це вона заявила, виступаючи в середу, 25 серпня, у бундестазі, передає Deutsche Welle.

«Ми повинні мати на меті зберегти якомога більше з тих змін, яких нам вдалося досягти за минулі 20 років в Афганістані», – зазначила політикиня.

За її словами, мова не може йти про будь-які безумовні угоди з талібами. «Нам зрозуміло, що це буде важко, але ми повинні спробувати це зробити».

Водночас вона визнала, що міжнародна спільнота неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення з цієї країни іноземних контингентів. Вона заявила, що була «шокована» ситуацією в Афганістані і назвала розвиток останніх днів «жахливим» і «гірким». Для людей в Афганістані це «величезна трагедія», особливо для тих, хто виступав за вільне суспільство, зауважила вона.

На думку Меркель, відповідальність за катастрофу в країні несе колишнє керівництво країни, а також афганські сили безпеки, які де-факто відмовилися від опору талібам.

«Ми і світова спільнота очікували, що після відходу міжнародних сил з Афганістану можуть початися бої з талібами. Однак ми недооцінили, наскільки всеосяжно і наскільки разюче швидко афганські сили безпеки після відводу міжнародних сил припинять опір», – заявила канцлерка.

Також вона зазначила, що Берлін продовжуватиме евакуацію своїх «так довго, поки це буде можливо».

Нагадаємо, бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео,

До слова, афганська телеведуча публічно заявила, що таліби не пустили її на роботу.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.