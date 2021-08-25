Лідер афганського опору назвав умову миру з талібами

Провінція Панджшері не прийме «нав'язаний мир, єдиною заслугою якого було б встановлення стабільності»

Лідер опору афганської провінції Панджшер Ахмад Масуд готовий укласти мир з талібами, якщо вони зобов'язуються рухатися в бік цивілізованості. Про це він заявив в інтерв'ю Paris Match.

«Я миролюбна людина і хочу добра своєму народу», – сказав він, зазначивши, що навіть у розпал війни потрібно говорити з ворогами. «Однак здатися – це зовсім інше. І я повторюю: ні я, ні командири, які підкоряються мені, не збираємося здаватися», – підкреслив він.

«Уявіть собі, що «Талібан» починає поважати права жінок, права меншин, демократію, принципи відкритого суспільства і так далі. Чому б не спробувати сказати їм, що ці принципи принесуть користь всім афганцям, включаючи їх самих?», – пояснив він.

Масуд запевнив, що Панджшері не прийме «нав'язаний мир, єдиною заслугою якого було б встановлення стабільності».

«Свобода і права людини – безцінні блага. Їх не можна проміняти на стабільність у в'язниці», – зазначив він.

За словами Масуда, бої з талібами тільки починаються. «Ми не збираємося припиняти бій. Тут, у Панджшері, все тільки починається. Не може бути й мови про те, щоб здатися», – сказав він.

Також він назвав дезінформацією заяви талібів про оточення в Панджшерській ущелині.

Масуд розкритикував владу США за те, що та відмовилася підтримати зброєю.

«Не можу забути історичну помилку тих, у кого ще вісім днів тому я просив зброю. Я отримав відмову. А ця зброя, артилерія, гелікоптери, танки американського виробництва тепер – у руках талібів», – зазначив він.

У той же час, представник «Талібану» Забіхулла Муджахід телеканалу Shamshad News заявив, що незабаром буде досягнуто мирної угоди з провінцією Панджшер.

«Ми перебуваємо в контакті з людьми в Панджшері. Ми ведемо переговори зі старійшинами, впливовими особами... Переговори незабаром вирішать проблему без війни. Я на 80% впевнений, що не буде необхідності воювати. За нашою інформацією, мирну угоду буде досягнуто найближчим часом», – заявив Муджахід.

До слова, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.