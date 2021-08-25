З Афганістану евакуювали вже 82 тисячі осіб

За даними Пентагону більш як 10 тисяч осіб все ще чекають евакуації

З моменту взяття афганської столиці Кабул Талібаном, з країни евакуювала понад 82 тисячі осіб. Про це повідомляє ВВС.

За даними Пентагону більш як 10 тисяч осіб все ще чекають евакуації.

Є побоювання, що тисячі афганців, які бажають втекти від Талібану, можуть не вибратися з країни.

Як повідомлялося, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити у столицю Афганістану. Талібан заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Представник політичного офісу «Талібан» Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.