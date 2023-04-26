В Новій Зеландії сталося кілька землетрусів: деталі
Мешканці неподалік від епіцентру землетрусу добре відчули поштовхи
У ніч проти середи, 26 квітня, у Новій Зеландії сталося кілька землетрусів. Загрози цунамі в країні наразі немає.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Національну агенцію з надзвичайних ситуацій Нової Зеландії і дані Геологічної служби США.
Перший землетрус стався в районі Хокс-Бей поблизу міста Данневірке. Його магнітуда – 5,4. Незабаром стався ще один землетрус, його магнітуда – 5,2. Після цього виникло ще кілька поштовхів, але вони були легшими.
Поблизу епіцентру землетрусу місцеві відчули поштовх, у багатьох попадали з полиць речі. Деякі школи довелося евакуювати, адже землетруси сталися вранці, за місцевим часом.
Зазначимо, у ніч на вівторок, 25 квітня, в Індонезії стався потужний землетрус. Підземні поштовхи зафіксували неподалік від острова Суматра.
Коментарі — 0