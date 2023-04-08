Іподиякона Московської церкви, який бив військового, оголосили у розшук

Священнику загрожує штраф або до року виправних робіт

Іподиякона УПЦ МП, який бив військового у Хмельницькому, оголосили у розшук. Картка Ігоря Слободяна з’явилася у базі МВС.

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Священнику інкримінують частину 1 статті 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження. Йому загрожує штраф або до року виправних робіт.

Нагадаємо, 2 квітня служителі Московської церкви в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва. Духовенство звинуватило військового в тому, що він заважав службі та скинув на підлогу «Євангеліє», проте Ананьєв озвучив іншу версію подій. В інтерв'ю «Главкому» військовий розповів, що книгу насправді кинув піп, Ананьєв був досить далеко та фізично не міг це зробити.

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Артур Ананьєв стверджує, що книга просто випала з рук попа. Річ утім, що він начебто намагався передати «Євангеліє» іншому попу, а той її не втримав. У цей момент Ананьєв перебував на відстані близько трьох метрів. При цьому на військового накинулися церковники та звинуватили у падінні «Євангеліє».

Нагадаємо, що став відомий діагноз Ананьєва, якого побив представник Московського патріархату.

2 квітня в Хмельницькому священники московської церкви побили Артура Ананьєва. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) зранку, о 10:20. Під час сутички декілька людей накинулися на військового та намагалися вивести його з церкви. Декілька вірян просили служителів Московської церкви не бити військового, проте церковники вилаялися на них.