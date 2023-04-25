Відмінна робота ЗСУ на лівому березі Дніпра, землетрус в Індонезії: головне за ніч

Кремль заявив, що Україна прикриваючись домовленностями щодо «зернової угоди» завдає ударів безпілотниками

Росія в черговий раз цинічно звинуватила Україну. Між іншим, ЗСУ активно зачищають від окупантів лівий берег Дніпра на Херсонщині. Водночас, у Судані оголошено режим прпинення вогню. Окрім цього, ЄС і Японія виступили проти пропозиції США заборонити G7 весь експорт до Росії. Між тим, в Індонезії стався потужний землетрус. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 25 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія цинічно звинуватила Україну в порушенні «зернової угоди»

Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди». Там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши «зернові коридори».

У російському відомстві стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму, використавши гуманітарні коридори, задіяні для експорту української сільськогосподарської продукції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині

Сили оборони ведуть активну роботу із зачистки засобами артилерії передової лінії на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця пресцентру Оперативного Командування «Південь» Наталія Гуменюк у понеділок, 24 квітня.

«Буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи по знищеній техніці. Але поки що це контрбатарейний режим боротьби. За остані три доби знищено від 13 до 22 одиниць техніки ворога – артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони ворога.

У Судані оголошено режим припинення вогню

В охопленому протистоянням Судані опівночі почала діяти покликана сприяти гуманітарним зусиллям і евакуації угода про припинення вогню між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування (RSF) за посередництва США.

Про 72-годинне припинення вогню оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, який привітав «зобов’язання протиборчих сторін працювати з партнерами та зацікавленими сторонами для остаточного припинення бойових дій і досягнення гуманітарних домовленостей».

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЄС і Японія виступили проти пропозиції США заборонити G7 весь експорт до Росії

Союзники виступають проти плану США заборонити весь експорт G7 до Росії. Анонімні дипломати ЄС і Японії кажуть, що пропозиція Вашингтона нібито нездійсненна.

Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами G7, але заявила, що США продовжать шукати шляхи притягнення Росії до відповідальності.

Боротьба з ухиленням від санкцій та обходом третіми країнами є основною метою США, Великої Британії, ЄС та інших союзників, які посилюють тиск на такі держави, як Туреччина, ОАЕ та країни Центральної Азії, що збільшили обсяги торгівлі з Росією після запровадження західних санкцій.

В Індонезії стався потужний землетрус

У ніч на вівторок, 25 квітня, в Індонезії стався потужний землетрус. Підземні поштовхи зафіксували неподалік від острова Суматра.

Магнітуда землетрусу склала 7,3 бала (за даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру - 6,9 бала). Мешканців попередили про вірогідність цунамі й закликали терміново евакуюватися подалі від океану.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підземні поштовхи сталися на глибині 84 кілометри приблизно о 03:00 ранку за місцевим часом. Згодом сталося кілька афтершоків, магнітуда одного з них сягнула до 5 балів.