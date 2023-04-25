В Індонезії стався потужний землетрус: мешканців попередили про загрозливі наслідки

Підземні поштовхи сталися на глибині 84 кілометри приблизно о 03:00 ранку за місцевим часом

У ніч на вівторок, 25 квітня, в Індонезії стався потужний землетрус. Підземні поштовхи зафіксували неподалік від острова Суматра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Індонезійську геофізичну агенцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Магнітуда землетрусу склала 7,3 бала (за даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру - 6,9 бала). Мешканців попередили про вірогідність цунамі й закликали терміново евакуюватися подалі від океану.

Підземні поштовхи сталися на глибині 84 кілометри приблизно о 03:00 ранку за місцевим часом. Згодом сталося кілька афтершоків, магнітуда одного з них сягнула до 5 балів.

Наразі відсутня інформація про постраждалих і пошкодження. Місцева влада збирає відповідні дані.

Між іншим, у суботу в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі, який викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів. Вулкан, розташований в регіоні Джок'якарта, почав вивергатися близько 12:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем), в результаті чого потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км, повідомила місцева влада. Мешканців прилеглої громади закликали припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах у радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера. На даний момент евакуація жителів не проводиться.