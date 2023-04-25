В Індонезії стався потужний землетрус: мешканців попередили про загрозливі наслідки
Підземні поштовхи сталися на глибині 84 кілометри приблизно о 03:00 ранку за місцевим часом
У ніч на вівторок, 25 квітня, в Індонезії стався потужний землетрус. Підземні поштовхи зафіксували неподалік від острова Суматра.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Індонезійську геофізичну агенцію.
Магнітуда землетрусу склала 7,3 бала (за даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру - 6,9 бала). Мешканців попередили про вірогідність цунамі й закликали терміново евакуюватися подалі від океану.
Підземні поштовхи сталися на глибині 84 кілометри приблизно о 03:00 ранку за місцевим часом. Згодом сталося кілька афтершоків, магнітуда одного з них сягнула до 5 балів.
Наразі відсутня інформація про постраждалих і пошкодження. Місцева влада збирає відповідні дані.
Між іншим, у суботу в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі, який викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів. Вулкан, розташований в регіоні Джок'якарта, почав вивергатися близько 12:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем), в результаті чого потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км, повідомила місцева влада. Мешканців прилеглої громади закликали припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах у радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера. На даний момент евакуація жителів не проводиться.
Коментарі — 0