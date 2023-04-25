Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індонезії стався потужний землетрус: мешканців попередили про загрозливі наслідки

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Індонезії стався потужний землетрус: мешканців попередили про загрозливі наслідки
Наразі відсутня інформація про постраждалих і пошкодження
фото ілюстративне

Підземні поштовхи сталися на глибині 84 кілометри приблизно о 03:00 ранку за місцевим часом

У ніч на вівторок, 25 квітня, в Індонезії стався потужний землетрус. Підземні поштовхи зафіксували неподалік від острова Суматра. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Індонезійську геофізичну агенцію. 

Магнітуда землетрусу склала 7,3 бала (за даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру - 6,9 бала). Мешканців попередили про вірогідність цунамі й закликали терміново евакуюватися подалі від океану. 

Підземні поштовхи сталися на глибині 84 кілометри приблизно о 03:00 ранку за місцевим часом. Згодом сталося кілька афтершоків, магнітуда одного з них сягнула до 5 балів.

Наразі відсутня інформація про постраждалих і пошкодження. Місцева влада збирає відповідні дані. 

Між іншим, у суботу в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі, який викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів. Вулкан, розташований в регіоні Джок'якарта, почав вивергатися близько 12:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем), в результаті чого потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км, повідомила місцева влада. Мешканців прилеглої громади закликали припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах у радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера. На даний момент евакуація жителів не проводиться.

Теги: евакуація цунамі землетрус Індонезія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 6,9
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
3 квiтня, 07:27
Землетрус, який стався на Закарпатті, не несе загрози для населення
В Україні зафіксовано землетрус
5 квiтня, 14:24
У Краматорську внаслідок прориву шлюзу підтоплено приблизно 260 будинків
У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби (фото)
5 квiтня, 03:58
Безпілотники призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника
КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника: що стало причиною
8 квiтня, 08:14
Жителі брянських селищ на кордоні з Україною вимагають їх евакуювати із «зони бойових дій»
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
12 квiтня, 16:29
Людям, які прийняли рішення залишатись вдома, рятувальники привезли питну воду, їжу та медикаменти.
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
14 квiтня, 12:18
Вибух у Бєлгороді: місцева влада провела евакуацію будинку
Вибух у Бєлгороді: місцева влада провела евакуацію будинку
21 квiтня, 09:16
Словʼянськ щоденно потерпає від ворожих обстрілів
Голова Слов’янська обурений тим, що мешканці відмовляються евакуюватися, бо чекають на контраступ
21 квiтня, 11:23
Ворог готується до виходу з тимчасово окупованої території Запорізької області
Окупанти планують евакуацію населення з Енергодара: мер Мелітополя назвав дату
22 квiтня, 23:39

Соціум

В Індонезії стався потужний землетрус: мешканців попередили про загрозливі наслідки
В Індонезії стався потужний землетрус: мешканців попередили про загрозливі наслідки
Росія закрила повітряний простір над аеропортом «Внуково», скаржиться на невідомий безпілотник
Росія закрила повітряний простір над аеропортом «Внуково», скаржиться на невідомий безпілотник
Скандальний ведучий Fox News, який називав Зеленського «маріонеткою», звільняється
Скандальний ведучий Fox News, який називав Зеленського «маріонеткою», звільняється
У Єрусалимі стався теракт: є постраждалі (відео)
У Єрусалимі стався теракт: є постраждалі (відео)
У Росії мати задушила малолітнього сина мочалкою
У Росії мати задушила малолітнього сина мочалкою
Кинули на 44 млн рублів: аферисти обікрали топового російського чиновника
Кинули на 44 млн рублів: аферисти обікрали топового російського чиновника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
40K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
21K
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
11K
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше
5617
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)
5456
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту