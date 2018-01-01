В оперативному штабі змінилася версія аварії російського Ан-148

Характер пошкоджень на землі, слід, залишений літаком в полі, говорять про ймовірний сильний удар літака об землю

Літак Ан-148, який зазначив катастрофи у Підмосков’ї 11 лютого, ймовірно, зруйнувався від зіткнення з землею, а не в повітрі, як вважалося раніше. Про це повідомили «Інтерфаксу» в оперативному штабі на місці надзвичайної ситуації. «Характер пошкоджень на землі, слід, залишений літаком в полі у вигляді воронки,



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Характер пошкоджень на землі, слід, залишений літаком в полі, говорять про ймовірний сильний удар літака об землю

Літак Ан-148, який зазначив катастрофи у Підмосков’ї 11 лютого, ймовірно, зруйнувався від зіткнення з землею, а не в повітрі, як вважалося раніше.

Про це повідомили «Інтерфаксу» в оперативному штабі на місці надзвичайної ситуації.

«Характер пошкоджень на землі, слід, залишений літаком в полі у вигляді воронки, говорять про ймовірний сильний удар літака об землю. У свою чергу характер дефрагментації повітряного судна також свідчить про те, що руйнування сталося не в повітрі, а від зіткнення з землею», - сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що, «судячи з усього, літак увійшов у землю з баками, повненими пального».

«На місці катастрофи відчувається сильний запах гасу, а надмірно дрібні фрагменти, що залишилися від літака, говорять про наявність потужного руйнівного фактора, можливо, у вигляді повних баків пального, при ударі літака об землю. Баки, імовірно, здетонували», - сказали в оперативному штабі.

Раніше основними офіційними версіями авіакатастрофи називали погодні умови, людський фактор і технічний стан лайнера.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.