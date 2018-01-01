Стали відомі основні версії авіакатастрофи російського Ан-148

Слідчий комітет Росії розглядає кілька версій аварії пасажирського літака Ан-148 Саратовських авіаліній у Підмосков'ї. Основні - погодні умови, людський фактор і технічний стан лайнера. Про це повідомили в прес-службі Слідкому. Слідчі також перевірять інші можливі причини катастрофи. На цей час встановлено, що жодних повідомлень про несправності



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Рятувальники неподалік місця катастрофи

Стали відомі основні версії авіакатастрофи російського Ан-148

Слідчий комітет Росії розглядає кілька версій аварії пасажирського літака Ан-148 Саратовських авіаліній у Підмосков'ї. Основні - погодні умови, людський фактор і технічний стан лайнера.

Про це повідомили в прес-службі Слідкому.

Слідчі також перевірять інші можливі причини катастрофи. На цей час встановлено, що жодних повідомлень про несправності повітряного судна від екіпажу не надходило.

«Радіус розкиданих фрагментів літака становить не менше ніж кілометр. Криміналісти приступили до огляду із застосуванням новітньої криміналістичної техніки, з урахуванням великої площі для огляду з повітря використовується квадрокоптер», - йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ.

За інформацією росЗМІ, серед жертв авіакатастрофи начебто є три іноземці - громадяни Азербайджану, Казахстану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом.

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.