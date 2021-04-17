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    У російському храмі на фресках намалювали чортів зі смартфонами та ноутбуками

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    Фрески писав румунський іконописець Руслан Гебя - У російському храмі на фресках намалювали чортів зі смартфонами та ноутбуками

    Фрески писав румунський іконописець Руслан Гебя

    Гаджети в руках тримають тільки чорти, а грішники при цьому горять у вогні

    На стінах храму в селі Миколо-Малиця Тверськії області художник намалював чортів зі смартфонами та ноутбуками в руках. На фреску звернув увагу один з місцевих жителів.

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    У російському храмі на фресках намалювали чортів зі смартфонами та ноутбуками
    У російському храмі на фресках намалювали чортів зі смартфонами та ноутбуками

    Малюнки в храмі виконані в червоно-чорній гамі. На них можна розрізнити, що гаджети в руках тримають тільки чорти, а грішники при цьому горять у вогні. «Цим фрескам вже кілька років. Їх писав румунський іконописець Руслан Гебя в той час, коли розписував весь храм», – розповіла парафіянка, яка одного разу застала майстра за роботою.

    Вона зазначила, що іконописець почав прикрашати храм у 2010 році й намагався зобразити все відповідно духу часу. При цьому відвідувачі церкви, як уточнила парафіянка, реагують на такі малюнки з натхненням. «Можливо, хтось побачить ці фрески, задумається, і його життя зміниться», – підсумувала жінка.

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    Теги: Росія церква жінка смартфон гаджет
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