У російському храмі на фресках намалювали чортів зі смартфонами та ноутбуками

Гаджети в руках тримають тільки чорти, а грішники при цьому горять у вогні

На стінах храму в селі Миколо-Малиця Тверськії області художник намалював чортів зі смартфонами та ноутбуками в руках. На фреску звернув увагу один з місцевих жителів.

Малюнки в храмі виконані в червоно-чорній гамі. На них можна розрізнити, що гаджети в руках тримають тільки чорти, а грішники при цьому горять у вогні. «Цим фрескам вже кілька років. Їх писав румунський іконописець Руслан Гебя в той час, коли розписував весь храм», – розповіла парафіянка, яка одного разу застала майстра за роботою.

Вона зазначила, що іконописець почав прикрашати храм у 2010 році й намагався зобразити все відповідно духу часу. При цьому відвідувачі церкви, як уточнила парафіянка, реагують на такі малюнки з натхненням. «Можливо, хтось побачить ці фрески, задумається, і його життя зміниться», – підсумувала жінка.

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