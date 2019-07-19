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    У світі

    В США мінімальну зарплату пропонують підвищити до $15 за годину

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    В США мінімальну зарплату пропонують підвищити до $15 за годину

    Ініціативу підтримали переважно представники демократичної партії

    Палата представників американського Конгресу ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення до 2025 року погодинної мінімальної зарплати до $15.

    Ініціативу підтримали переважно представники демократичної партії, яка становить більшість у нижній палаті, повідомляє The Hill.

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    «Законодавство стало компромісом між ліберальними й центристськими демократами, які дебатували про те, наскільки значним має бути підвищення зарплати, і чи діятиме цей рівень по всій країні», - зауважує видання.

    Водночас очікується, що цей законопроєкт не буде підтриманий Сенатом, який контролює республіканська більшість.

    Зазначимо, що ТОП-5 країн, куди українці їдуть на заробтки залишаються Польща, Чехія, Німеччина, Литва та Ізраїль.

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    Крім того, Верховний суд дозволив фіксувати зарплату у валютіГрошове зобов'язання має бути виконане у гривнях згідно ч.1 ст. 533 Цивільного кодексу України. Отже, гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Разом з тим, частина друга статті 533 ЦК України допускає, що сторони можуть визначити в грошовому зобов'язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті.

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