Як Зеленський ловить «чорних» лісорубів та нечесних суддів. Репортаж з Антикорупційної ради

Володимир Зеленський під час засідання Національної антикорупційної ради знову вів себе у стилі Лукашенка

Керівники антикорупційних органів поставили завдання… президенту

Сьогодні відбулося перше за три роки засідання Національної антикорупційної ради за участю президента Володимира Зеленського. Почалося воно не о 10-й, як планувалось, а о 10.38 - через запізнення глави держави.

Впродовж 40 хвилин на Зеленського чекали керівники усіх антикорупційних відомств: директор НАБУ Артем Ситник, керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, глава Служби безпеки Іван Баканов, очільник Держбюро розслідувань Роман Труба, керівник Агентства з розшуку і управління активами Антон Янчук, а також антикорупційні активісти та представники бізнесу.

Врешті глава держави вбіг до зали засідання. Традиційно Зеленського супроводжував голова Офісу президента Андрій Богдан. Компанію цього разу їм склав заступник глави Офісу Руслан Рябошапка. «Вибачте за запізнення, - почав Зеленський і лаконічно пояснив конфуз: «Трафік».

На початку засідання президент зауважив, що Національна антикорупційна рада не працювала протягом останніх трьох років. Усі мали оцінити такий «прорив». Після того він перерахував кілька випадків підозр на корупційні зловживання у роботі різних державних компаній, а також повідомив, що вчора було відсторонено від виконання обов'язків керівника «Укртрансбезпеки» Михайла Ноняка. Офіційна причина – відсутність належного контролю за тим, що відбувається на українських магістралях. «Щороку Україна витрачає 4 млрд грн на дороги, а їх (доріг – «Главком») немає. Вони стають гірші і гірші. Навіть ті дороги, які було побудовано, дуже неякісні, і ними не можна користуватися. Саме через відсутність належного контролю за недотриманням встановлених норм ваги автотранспорту та побори з боку працівників цієї державної служби», - пояснив глава держави і закликав антикорупційні органи реагували не прояви корупції серед топ-чиновників.

У стилі Лукашенка

Після оголошення про покарання Зеленський у вже звичному для нього «стилі Лукашенка» взявся за іншу жертву. На цей раз перепало директору Гутянського лісгоспу Віктору Сисі. Це лісгосп на Харківщині, над яким вчора Зеленський пролітав на гелікоптері та спостерігав незаконну вирубку дерев. До цієї проблеми в області увагу президента привернув директор іншого лісгоспу – «Жовтневий» - Руслан Чагаровський, якому напередодні спалили машину начебто за надто активну боротьбу із «чорними лісорубами». Учора Зеленський розпорядився надати Чагаровському охорону, а також особисто зателефонував Сисі (оскільки під час вчорашньої наради той від був відсутній) та викликав його «на килим» у столиці. Сьогодні ж Сиса, якого тепер усі вважають «чорним лісорубом», прийшов на засідання та почав доводити, що до вирубки не має жодного стосунку. Між президентом та директором лісгоспу відбулась жвавий діалог:

Зеленський: Ви ж директор Гутянського лісгоспу. Ви знаєте, що у вас там відбувається?

Сиса: Працюю директором Гутянського лісгоспу один рік. Коли я прийшов, в лісгоспі зарплата була 4 тис. грн, на сьогоднішній день – 20 тис. грн середня зарплата. Виручка від реалізації в 2017 році була 24 млн грн. В цьому році буде виручка від реалізації 180 млн грн. На сьогоднішній день у нас виручка від реалізації – 95 млн грн. Все це досягнуто за рахунок того, що до 2017 року були схеми реалізації…

Зеленський: А ви фігуруєте в схемах?

Сиса: Я не керую схемами. Я працюю в Гутянському лісгоспі і питання в тому, що ми зараз поставили правильно роботу лісгоспу. Все йде офіційно.

Зеленський: Я бачив як «правильно» робота там поставлена.

Сиса: Ви ж літали над «Жовтневим» лісгоспом. Я до нього не маю жодного відношення. Це пан Чагаровський сім років там працює.

Зеленський: На вас заведена кримінальна справа. Ви знаєте?

Сиса: Знаю. На всіх директорів заведені справи. Я працюю один рік, і за цей рік зарплата збільшилась… В цьому році наш лісгосп зрубав 100 га лісу, посадили 500 га лісу.

Зеленський: Добре, я приїду саме до вашого лісгоспу.

Сиса: Я вас запрошую…

Зеленський: Перевіримо. До правоохоронних органів я звернувся, щоб вони всі ці кримінальні справи штовхнули, щоб ми бачили, яка реальна ситуація. І вас до речі запросив, тому що вас там вчора не було.

Сиса: Мене на тиждень відправили і відрядження до Києва, там є плани роботи.

Зеленський: У вас плани і по Києву є?

Сиса: Плани по виробничих питаннях.

Сиса – не єдиний, хто за сценарієм Банкової мав отримати на горіхи. Другою публічною жертвою повинен був стати голова Національної комісії з питань запобігання корупції Олександр Мангул, однак він завбачливо на засідання не з’явився. Про це президенту повідомив Руслан Рябошапка. Чиновник не зміг стримати іронії: «Почну із сумної новини: ми втратили голову Національної агенції з питань запобігання корупції. Враховуючи вашу жорстку риторику, він вирішив не ризикувати і просто написав листа, що сьогодні не прийде». Рябошапка також додав: «Я думаю, що через два місяці у нас буде новий голова НАЗК. На виконання вашого доручення відповідний законопроєкт уже розроблений і ми просто чекаємо, коли новий парламент почне працювати».

Далі заступник голови Офісу президента, який ще до інавгурації нового президента серед експертів ЗеКоманди був головним з питань боротьби з корупцією, окреслив п’ять пріоритетів у цій сфері, які хотів би втілити до кінця року:

перегляд антикорупційного законодавства;

зміни до Кримінально-процесуального законодавства - йдеться про «правки Лозового»;

законодавче забезпечення захисту викривачів корупції;

розробка та затвердження нової антикорупційної стратегії;

виконання міжнародних зобов’язань України – у рамках співпраці із GRECO («Група держав проти корупції» — орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) та інших організацій.

Рябошапка обурений там, що більшість правок до Кримінально-процесуального кодексу, внесених народним депутатом від Радикальної партії Андрієм Лозовим, передбачає полегшення роботи адвокатів та зв’язує руки слідчим. Крім того, одна із поправок передбачає внесення змін до ст. 219 Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якою, строк досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів буде обмежено шістьма місяцями – від моменту встановлення особи підозрюваного до ухвалення підозри. Зараз максимальна тривалість розслідування становить в особливих випадках 15 років. Його поправка також передбачає, що слідчі мають подавати клопотання до судів, у межах територіальної юрисдикції яких розташований орган досудового розслідування як юридична особа.

Рябошапка ще під час виборів президента позиціонував себе головним антикорупційним експертом Зеленського

Ситник та Холодницький – нарешті мир?

На цьому публічне розпинання закінчились. Присутніх на засіданні керівників НАБУ та САП, «запеклих» друзів Артема Ситника і Назара Холодницького, глава держави не сварив і не примушував звільнятися, попри кримінальну справу проти першого за елітний відпочинок за чужий рахунок та одвічні докори від активістів на адресу другого. Нагадаємо, антикорупційного прокурора звинувачують у «злитті» справ проти топ-чиновників.

Нагадаємо, в останніх числах травня Зеленський провів зустріч із очільниками НАБУ і САП і дав їм три місяці на досягнення «відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів». Термін спливає 31 серпня – очевидно, до того часу головних борців із корупцією президент вирішив не чіпати. Ба більше, Зеленський навіть похвалив Ситника з Холодницьким - зазначив, що бачить позитивну динаміку роботи НАБУ та САП.

У кінці травня Зеленський зустрівся із Ситником та Холодницьким

Під час засідання Холодницький відзвітував щодо перебігу розслідування антикорупційних справ. За його словами, нині САП розслідує чотири справи стосовно народних депутатів. Прокурор також підкреслив, що до суду передані справи щодо 22 суддів. «Ловимо 23-го суддю, якого викрили на хабарі в грудні минулого року. Не хоче ознайомитись з актом, каже, що хворіє, у Львівській області. Чекаємо, щоб він ознайомився з матеріалами справами. У нього підозра», - заявив Холодницький.

Після цих слів Зеленський уточнив прізвище та його місце роботи і занотував собі.

Холодницький також розкритикував темпи судових розглядів справ щодо чиновників категорії А. «Стан розгляду цих справ залишає бажати кращого», - заявив Холодницький і додав, що у САП сподіваються на запуск роботи Вищого антикорупційного суду (ВАСУ) 5 вересня.

Далі слово дали Ситнику. «Як сказав Назар, на сьогоднішній день загалом більше 200 справ проти топ-посадовців передано до суду…», - так почав звій звіт директор НАБУ. Різануло слух те, що директор НАБУ назвав Холодницького по імені, без по-батькові – можливо, так вийшло не випадково: аби показати, що проблеми у стосунках двох керівників вже позаду.

Нагадаємо, що рік тому Ситник заявляв, що сподівається на звільнення Холодницького, а той у свою чергу радив звернутися директору НАБУ до психіатра. Сьогодні ж Ситник заявив, що його відомство суттєво активізувало співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою: «Напрацьовано більше трьох десятків підозр. Зараз вони у такому дуже прискореному режимі обговорюються детективами і прокурорами. Останнім часом було оголошено підозру чинному міністру, губернатору, сподіваюсь сьогодні буде оголошена ще одному високопосадовцю».

Крім того, Ситник подякував в.о. голови СБУ Івану Баканову за співпрацю. «Є суттєві зрушення у розслідуванні гучних справ, зокрема, які стосуються оборони. І тут я хотів би відмітити суттєве покращення відносин із СБУ. Тому що, по-перше, до НАБУ почали надходити матеріали, що стосується топ-чиновників з СБУ. Такого раніше за чотири роки не було ніколи», - повідомив він.

Директор НАБУ також заінтригував: найближчим часом в окремих гучних справах буде опублікована певна «цікава інформація».

У свою чергу глава ДБР Роман Труба поскаржився Зеленському на нестачу слідчих у Бюро – нема кому працювати. «Шановний пане президенте, в ДБР на цей час вже 10 тисяч кримінальних проваджень, всього працює 285 слідчих. Це 35 кримінальних проваджень на одного слідчого. Ми розслідуємо як резонансні, так і тисячі системних злочинів, які не можна ігнорувати. Десант слідчих недостатній для цієї роботи», – сказав він.

Труба додав, що штат ДБР обмежено законом – це 1500 працівників по всій Україні. «Я сподіваюсь, що майбутній склад парламенту повернеться до потреб Державного бюро розслідувань», – наголосив Труба.

«Домашка» від активістів

Дещо збила пиху із натхненних антикорупціонерів правозахисниця Лариса Денисенко, перший керівник Transparency International в Україні (нині виконавчим директором є Андрій Боровик, - «Главком»). До слова, коли Руслан Рябошапка так відрекомендував її і дав їй слово, вона одразу ж виправила його: «Перша керівниця».

Обурення було лейтмотивом виступу Денисенко. «Суд не є каральним інститутом, тому вимагати від нього звинувачувальних вироків - дуже невірний шлях», - підкреслила вона, коментуючи очікування силовиків від нового Антикорупційного суду.

«Під час анонсування появи Антикорупційного суду суспільство отримало хибний сигнал, що суд карає. Людям треба нормально жити і працювати», - додала Денисенко і зауважила, що суд - це змагальний процес між сторонами обвинувачення і захисту, і якщо у людини є три «Мерседеси», це ще не означає, що вона не могла заробити на них чесним шляхом і зі сплатою податків.

«Я можу з вами не погодитись», - зауважив Зеленський.

«Зі мною важко не погодитись, пане Володимире», - парирувала вона.

Лариса Денисенко спустила натхненних антикорупціонерів на землю

Зеленський пояснив свою позицію: «Суд не має бути майданчиком виключно для адвокатів… Мені здається, що саме вироки для тих людей, які є шахраями, бандитами, про яких суспільство не просто знає – які вже стали зірками. Вони нічого не бояться, окрім вироків».

На засідання також був запрошений голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. Він вимагав, щоб в Україні необхідно створити систему електронного документообігу, і Зеленський, на думку активіста, мав би поставити точні часові рамки.

«Нам дуже бракує електронного документообігу, банального і простого, як двері між НАБУ і Антикорупційним судом. Не мають прокурори, детективи, стояти в черзі до прокурорів фізично з папірцями. Не має цього бути, це має бути все в електронному механізмі, я знаю, що донори підтримують зараз цю роботу», - сказав він.

«Прохання, пане президенте, щоб видали це завдання, обмеживши – у вас це гарно виходить. Листопад, жовтень, хлопці, як вам? Давайте тоді в жовтні, пане президенте, і це буде хороший результат», - звернувся до Зеленського Шабунін.

Рябошапка вставив від себе: Спершу нам треба буде порадитися із нашими міжнародними партнерами, які а) мають досвід і б) мають необхідні фінанси». «Але це точно буде до кінця цього року», - пообіцяв заступник глави ОПУ.

Отже, за підсумками наради, перед командою президента фактично поставили наступні завдання:

створення системи електронного документообігу між НАБУ, САП і ВАСУ,

підготувати законопроєкт про збільшення штату слідчих ДБР,

розробити зміни до «правок Лозового» - з урахуванням вимог правозахисників,

забезпечити запуску Антикорупційного суду 5 вересня

сприяти пошуку хитрого «23-го судді».

Втім, схоже виклики не налякали Богдана, Рябошапку і Баканова. Під час виступу кожного зі спікерів вони щось занотовували.

«Я вам всім бажаю тільки перемог», - із такими словами Зеленський завершив нараду.

Наталія Сокирчук, «Главком»