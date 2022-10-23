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«Дороги назад немає». Як «кухар Путіна» вербує зеків на війну проти України (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
«Дороги назад немає». Як «кухар Путіна» вербує зеків на війну проти України (відео)
Євген Пригожин особисто вербує в'язнів російських колоній на війну
скріншот із відео

Оприлюднено черговий доказ того, що Росія вербує на війну проти України ув’язнених

У мережі з’явилося нове відео, як засновник російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» вербує в’язнів однієї із тюрем на війну проти України.

На кадрах видно, як Пригожин виступає перед в’язнями однієї з російських колоній. Ув’язнені вистроїлися на плацу у дворі в’язниці.

Водночас Пригожин наголошує, що для тих в’язнів, які погодилися їхати на війну, «дороги назад немає», вони більше не зможуть передумати та повернутися до в’язниці.

«Ті, хто пройдуть співбесіду і після цього вирішать, що є сумніви, то не потрібно їхати. Нам потрібні тільки ті, хто впевнений у собі, що він хоче воювати, йому це подобається, йому це потрібно, його форма дозволяє. Якщо ви підійшли до автозака і передумали, я з повагою до цього ставлюся, в цьому нема нічого ганебного. Це не боягузтво, це усвідомлене рішення. Але якщо ви поїхали з нами, дороги назад уже немає. У зону не повернеться ніхто», – сказав він.

Нагадаємо, Служба безпеки Україні раніше оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що диверсанти ПВК «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України зеків, якщо вони намагаються втекти із поля бою.

Також раніше у мережі з'явилося відео, як керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які погодилися брати участь у спецоперації, втратили кінцівки та «отримали помилування». Також нещодавно Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК «Вагнера», яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля

До слова, раніше також з'явилася інформація, що у Туркменістані відбувається вербування в’язнів тюрем на війну в Україні на боці Росії. 

Читайте також: Чому «кухар Путіна» намагається принизити Міноборони РФ: роз'яснення ISW
Теги: росія ПВК Вагнера війна

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