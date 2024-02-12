Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині

Війна в Україні – одна з головних тем політичної сатири

Сьогодні, 12 лютого, у німецькому місті Кельн пройшов «Парад Троянд» в рамках Кельнського карнавалу. Як і минулого року, війна в Україні – одна з головних тем політичної сатири. Відтак російський диктатор Володимир Путін зображений двічі: на одній з платформ його зобразили у доволі пікантній позі із патріархом Кирилом. На другій – він намагається проковтнути частину української території. Тим часом на шматочку пише «Вдавись».

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Також тут є два «сюжети» із Дональдом Трампом. На одному з них він стоїть із прапором Америки, з якого вирізав свастику. На другому – він проштрикує списом спину українського солдата.

Також тут можна побачити і терористів Хамасу, які штовхають цивільну родину на дуло ізраїльського танка.

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Кельнський карнавал – це народне свято, популярне не тільки в Кельні та Рейнській області, а й у всій Німеччині. 11 листопада об 11 годині 11 хвилин у Кельні починається «п'ята пора року» - відкривається карнавальний сезон аж до його завершення за півтора місяця перед святкуванням Великодня. Число 11 (нім. elf) важливе для карнавалу, оскільки його можна розшифрувати як абревіатуру ELF (Egalite, Liberte, Fraternite) – Рівність, Свобода, Братство. У «п'яту пору року» допустимі різні дивацтва, гумор і сатира, висміювання навіть можновладців.

Близько 1, 5 мільйона людей приїжджають в Кельн, щоб нарядитися, повеселитися та поспівати. Костюми, які обирають люди, можуть варіюватися від переважно святкових, історичних до відвертої політичної сатири.

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