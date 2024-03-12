Що насправді розбомбили ЗСУ цієї ночі

Дрони атакували нафтобазу в Нижегородській області РФ

Поки ви спали, ЗСУ працювали!

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З місця подій повідомляється:

«Дроны атаковали нефтебазу в Нижегородской области. Сейчас там пожар, сообщает губернатор Никитин. Со слов местных, горит установка АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка – одна из основных для таких предприятий). Как сообщает глава региона, случилось все в районе Кстовской промзоны».

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Уточнення: це ніяка не нафтобаза, а Ніжегородський нафтопереробний завод (він попри назву розташований не у місті, а у райцентрі Кстово). Цей НПЗ вже мав проблему з виходом з ладу компресорного обладнання виробництва американської Honeywell, а ось тепер ще й АВТ!

Цей НПЗ – у пʼятірці найбільших. «Лукойл» повідомив вже про призупинення роботи:

«Беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону, объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщили власти Нижегородской области.

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В «Лукойле» сообщили, что работа технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена «в связи с инцидентом».

П.С. А нафтобаза дійсно палає. Тільки то в Орлі!

Слава ЗСУ!

Як стало відомо, зранку 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей.

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Українська розвідка підтвердила, що ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території РФ.