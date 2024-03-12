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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Що насправді розбомбили ЗСУ цієї ночі

glavcom.ua
Безпілотники атакували Кстовську промзону
фото: скріншот з відео

Дрони атакували нафтобазу в Нижегородській області РФ

Поки ви спали, ЗСУ працювали!

З місця подій повідомляється:

«Дроны атаковали нефтебазу в Нижегородской области. Сейчас там пожар, сообщает губернатор Никитин. Со слов местных, горит установка АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка – одна из основных для таких предприятий). Как сообщает глава региона, случилось все в районе Кстовской промзоны».

Уточнення: це ніяка не нафтобаза, а Ніжегородський нафтопереробний завод (він попри назву розташований не у місті, а у райцентрі Кстово). Цей НПЗ вже мав проблему з виходом з ладу компресорного обладнання виробництва американської Honeywell, а ось тепер ще й АВТ!

Цей НПЗ – у пʼятірці найбільших. «Лукойл» повідомив вже про призупинення роботи:

«Беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону, объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщили власти Нижегородской области.

В «Лукойле» сообщили, что работа технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена «в связи с инцидентом».

П.С. А нафтобаза дійсно палає. Тільки то в Орлі!

Слава ЗСУ!

Як стало відомо, зранку 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей.

Українська розвідка підтвердила, що ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території РФ.

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Джерело
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Теги: пожежа росія ЗСУ війна завод українці Україна

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Михайло Гончар

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