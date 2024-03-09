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Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією
Слово вести переговори – сміливе слово, заявив папа Франциск
фото з відкритих джерел

Понтифік заявив, що Україна повинна мати «мужність білого прапора» і домовитися про припинення війни з Росією

Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Про це пише Reuters.

Понтифік знову закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

«Сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори – сміливе слово», – заявив папа Франциск.

Заяву Франциск зробив в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI в лютому 2024 року, задовго до пропозиції президента Туреччини Ердогана про мирний саміт РФ та України.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

З іншого боку, Папа Римський Франциск стурбований можливістю того, що у світі можуть забути про війну Росії проти України. Як зазначив понтифік, потрібно зробити все, щоб цього не сталося. 

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Теги: саміт Папа Римський прапор Україна переговори

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