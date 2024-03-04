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Мирні переговори: аналітики пояснили, як Путін використає Китай та Туреччину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мирні переговори: аналітики пояснили, як Путін використає Китай та Туреччину
Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом
фото з відкритих джерел

У Москві зустрілися заступник міністра закордонних справ РФ та Китаю

Влада країни-агресорки намагається перешкодити міжнародній підтримці України шляхом маніпуляцій переговорних майданчиків, запропонованих Китаєм і Туреччиною для врегулювання конфлікту. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

2 березня у Москві зустрілися заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей, аби обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією та Україною. Обидва політики зауважили, що «неможливо» обговорити врегулювання в Україні без участі РФ та без інтересів країни у сфері безпеки. Також вони зауважили, що нібито західні та українські «ультиматуми» і «формати діалогу» лише «шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути основою».

Аналітики розповіли, що очікується, що після зустрічі у РФ Лі Хуей відвідає Україну та інші країни ЄС. Тоді як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 3 березня під час Дипломатичного форуму в Анталії заявив, що країна сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні «розпочнуться найближчим часом». Також Туреччина вважає, що «обидві сторони досягли межі» того, чого ті можуть досягти військовими засобами.

Нагадаємо,  міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей та заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

Як повідомлялося, Китай вважає, що в обговренні врегулювання війни в Україні мають узяти участь представники РФ.

Нагадаємо, що Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни. 

Теги: Китай Туреччина переговори

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