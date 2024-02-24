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Друга річниця повномасштабної війни в Україні. Що відзначаємо 24 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Друга річниця повномасштабної війни в Україні. Що відзначаємо 24 лютого
24 лютого виповнюється два роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
фото з відкритих джерел

Українці вже два роки стримують повномасштабну збройну агресію Росії

24 лютого – друга річниця злочинного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, у цей день відзначається Всесвітній день інформаційної архітектури та День народження лотереї. У церковному календарі – перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя.

Річниця повномасштабної війни в Україні

Друга річниця повномасштабної війни в Україні. Що відзначаємо 24 лютого фото 1

Сьогодні виповнюється два роки, як російські загарбники розпочали повномасштабне вторгнення на українські території. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розв’язала проти України десять років тому з окупації Криму у 2014 році.

Своєю збройною агресією Росія розпочала першу в XXI столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки, встановлену після Другої світової війни. Світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. 

Український народ продовжує демонструвати світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом. Наші захисники і захисниці щодня роблять все можливе для Перемоги України.

Всесвітній день інформаційної архітектури

Друга річниця повномасштабної війни в Україні. Що відзначаємо 24 лютого фото 2

Всесвітній День інформаційної архітектури (World IA Day) з 2012 року відзначається у лютому 24 числа. За підтримки Інституту інформаційної архітектури та засновника урочистості Річарда Вурмана подію святкують працівники цієї області щорічно.

Інформаційна архітектура тісно пов’язана з ІТ. Це поняття означає графічну структуру даних, що ґрунтується на інформаційних технологіях.

День народження лотереї

Друга річниця повномасштабної війни в Україні. Що відзначаємо 24 лютого фото 3

24 лютого – офіційний день народження лотереї. Ця дата вибрана не дарма, адже 551 рік тому в Бельгії була влаштована перша благодійна лотерея, яка і поклала початок найпопулярнішій азартній грі усіх часів і народів.

У перекладі з італійської слово «лотерея» означає «доля». І цю долю щодня випробовують сотні тисяч людей.

А от перша лотерея, де офіційно виграш сплачувався грошима, відбулася у Флоренції. І саме з Італії ця гра розійшлася по всьому світу. 

Яке сьогодні релігійне свято

24 лютого в церковному календарі – перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя. Святий Іоанн Предтеча, відомий також як Іоанн Хреститель, був важливою постаттю в християнській історії. Його життя було пов’язане зі служінням, пророцтвом та підготовкою до приходу Ісуса Христа. Після усікновення голови святого Іоанна, його тіло було поховане учнями в місті Севастії. Чесна голова була схована Іродіадою в безчесному місці. Це було перше знайдення голови святого.

Благочестива Іоанна, дружина царського урядника Хузи, таємно взяла святу голову. Поклала її в посудину і поховала на Оливній горі, в одному з маєтків Ірода. Через багато років маєток цей перейшов у володіння побожному вельможі Інокентію, який став будувати там церкву. Він і знайшов голову вдруге.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна запалювати вогнище.
  • Краще не прясти.
  • Не можна лаятися, пліткувати, лихословити.

Народні прикмети

  • Багато снігу і холодно – кучугури будуть лежати ще й в квітні.
  • Якщо вже зацвіли проліски, то весна прийшла.
  • Сніжна погода до холодного Великодня.
  • Якщо теплий день, то таким буде і квітень.

Пам’ятні події 24 лютого

  • 1457 – перша писемна згадка про село Репинне, Хустського району Закарпатської області, Україна
  • 1466 – в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.
  • 1582 – Григорій XIII підписує папську буллу Inter gravissimas, за якою реформовано юліанський календар і введено новий, який пізніше отримав назву григоріанського.
  • 1656 – первосвященики Російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями, проклявши «двоперстне хрещення».
  • 1768 – Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання.
  • 1824 – уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.
  • 1807 – Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів.
  • 1881 – розпочалось спорудження Панамського каналу.
  • 1887 – Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком.
  • 1918 – проголошена незалежність Естонії.
  • 1919 – уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я.
  • 1920 – в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.
  • 1938 – з'явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.
  • 1942 – почала мовлення радіостанція «Голос Америки» (німецькою мовою).
  • 1972 – аварія на радянському атомному підводному човні К-19.
  • 1985 – відбулись останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.
  • 1991 – війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.
  • 2011 – київське «Динамо» у себе вдома, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, перемогло «Бешикташ» з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.
  • 2022 – початок повномасштабної війни (відкритого воєнного вторгнення) Російської Федерації (за підтримки Білорусі) проти України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Іларіон, Ян.

Теги: війна традиції свято 24 лютого

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