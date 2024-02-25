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Лідер Сенату США заявив про необхідність збільшення допомоги Україні – CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
Лідер Сенату США заявив про необхідність збільшення допомоги Україні – CNN
Чак Шумер зазначає, що Україна потребує більше озброєння
фото з відкритих джерел

Демократ наголошує, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що Україні варто збільшити допомогу, зокрема артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання. Про це повідомляє CNN.

«Це поворотний момент, точка перегину щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості – у світі», – сказав лідер більшості в Сенаті США.

Чак Шумер зазначає, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема мова йде про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.

«Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь», – заявив Шумер.

Демократ наголошує, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що 23 лютого Чак Шумер прибув до України 23 лютого. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Шумер заявив, що вагання Конгресу щодо підтримки України робить Путіна щасливим. Він закликав спікера Майка Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам. 

Також лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Палата представників США підтримає законопроєкт, який передбачає 60 млрд доларів для України.

Нагадаємо, Адміністрація США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет Atacms великої дальності. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Теги: США війна гуманітарна допомога Україна Сенат США

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