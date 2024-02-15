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Окупанти скинули авіабомби на Харківщину: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти скинули авіабомби на Харківщину: є загиблі та поранені
На місці удару працюють всі екстрені служби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів

Російська Федерація ввечері четверга в черговий раз завдала удару по Харківській області. Зафіксовано приліт двох КАБів. Про це у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів», – написав Синєгубов.

За даними глави ОВА, наразі зафіксовано влучання в автомобіль з цивільними. Відомо мінімум про двох загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених.

На місці удару працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. На  Хмельниччині в результаті є ушкодження цивільних об’єктів.

До слова, у ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами.

Зазначимо, триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна Харківщина обстріл окупанти авіаудар

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