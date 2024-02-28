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Британська розвідка вказала, як війна підірвала довіру пострадянських країни до РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, як війна підірвала довіру пострадянських країни до РФ
Британська розвідка стверджує, що вплив Путіна на найближчих сусідів знизився
фото з відкритих джерел

Британське міноборони стверджує, що нездатність РФ досягти прориву у війні поставила під питання роль Росії як гаранта безпеки у регіоні

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво змінило відносини країни-агресорки з країнами пострадянського табору. Зокрема, загальний вплив Росії на найближчих сусідів знизився. Про це йдеться у новому звіті міноборони Великої Британії.

Зазначається, що війна в Україні спричинила істотний зсув у відносинах Росії з країнами колишнього радянського союзу.

«Росія майже напевно продовжує вбачати у збереженні свого впливу у цих країнах пріоритет своєї зовнішньої політики, необхідний для внутрішньої безпеки й економічного процвітання. З лютого 2022 року, з варіаціями, загальний вплив Росії серед найближчих сусідів знизився», – йдеться в повідомленні.

Британське міноборони стверджує, що нездатність РФ досягти прориву у війні поставила під питання роль Росії як гаранта безпеки у регіоні. «Порушення Росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку РФ», – зазначається в огляді.

Британська розвідка відзначила зростання тенденцій у цих країнах до скорочення залежності від Росії.

Аналітики стверджують, що хоча Росія зберігає істотну присутність, відкриту і приховану, у регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей в останні два роки майже напевно істотно занепала.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі.

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Теги: росія британська розвідка війна Радянська влада

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