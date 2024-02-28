Британська розвідка вказала, як війна підірвала довіру пострадянських країни до РФ

Британська розвідка стверджує, що вплив Путіна на найближчих сусідів знизився

Британське міноборони стверджує, що нездатність РФ досягти прориву у війні поставила під питання роль Росії як гаранта безпеки у регіоні

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво змінило відносини країни-агресорки з країнами пострадянського табору. Зокрема, загальний вплив Росії на найближчих сусідів знизився. Про це йдеться у новому звіті міноборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що війна в Україні спричинила істотний зсув у відносинах Росії з країнами колишнього радянського союзу.

«Росія майже напевно продовжує вбачати у збереженні свого впливу у цих країнах пріоритет своєї зовнішньої політики, необхідний для внутрішньої безпеки й економічного процвітання. З лютого 2022 року, з варіаціями, загальний вплив Росії серед найближчих сусідів знизився», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Британське міноборони стверджує, що нездатність РФ досягти прориву у війні поставила під питання роль Росії як гаранта безпеки у регіоні. «Порушення Росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку РФ», – зазначається в огляді.

Британська розвідка відзначила зростання тенденцій у цих країнах до скорочення залежності від Росії.

Аналітики стверджують, що хоча Росія зберігає істотну присутність, відкриту і приховану, у регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей в останні два роки майже напевно істотно занепала.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі.