Росія била «Іскандерами» та «Калібрами»: деталі нічної атаки

Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів

Українська ППО збила лише половину цілей

В ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

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«Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів, а саме:

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12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

шість балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька область);

дві крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, РФ);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької області, Курська область, РФ);

дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область, РФ).

Так, Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів. Зокрема:

вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

дві крилаті ракети «Калібр»;

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. На Хмельниччині в результаті є ушкодження цивільних об’єктів.

У Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. агалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці.