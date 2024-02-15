Росія била «Іскандерами» та «Калібрами»: деталі нічної атаки
Українська ППО збила лише половину цілей
В ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
«Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59», – йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів, а саме:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
- шість балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька область);
- дві крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, РФ);
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької області, Курська область, РФ);
- дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область, РФ).
Так, Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів. Зокрема:
- вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
- дві крилаті ракети «Калібр»;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. На Хмельниччині в результаті є ушкодження цивільних об’єктів.
У Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. агалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.
Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці.
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