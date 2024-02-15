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Росія била «Іскандерами» та «Калібрами»: деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія била «Іскандерами» та «Калібрами»: деталі нічної атаки
Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів
фото ілюстративне

Українська ППО збила лише половину цілей

В ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

«Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів, а саме:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
  • шість балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька область);
  • дві крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, РФ);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької області, Курська область, РФ);
  • дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область, РФ).
Росія била «Іскандерами» та «Калібрами»: деталі нічної атаки фото 1

Так, Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів. Зокрема:

  • вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • дві крилаті ракети «Калібр»;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. На  Хмельниччині  в результаті є ушкодження цивільних об’єктів.

У Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. агалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці.

Теги: ракета системи ППО війна обстріл

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