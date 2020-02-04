Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила боротьбу з фейками про коронавірус



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Співробітники ВООЗ працюють цілодобово, щоб знаходити дезінформацію, яку поширюють в інтернеті

Гендиректор ВООЗ наголосив, що помилкові рекомендації щодо ліків або запобіжних заходів проти вірусу можуть бути небезпечними для здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок боротьби з поширенням неправдивої інформації про коронавірус та хибними рекомендаціями щодо ліків проти нього.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє DW.

За його словами, співробітники цієї організації працюють цілодобово, щоб знаходити дезінформацію, яку поширюють в інтернеті.

Гендиректор ВООЗ наголосив, що помилкові рекомендації щодо ліків або запобіжних заходів проти вірусу можуть бути небезпечними для здоров’я. Організація співпрацює з Google, щоб повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я відображалися першими під час пошуку інформації про коронавірус.

Американські соцмережі Twitter і Facebook, а також китайські Tencent і Tiktok повинні вжити заходів для стримування недостовірної інформації, додав гендиректор ВООЗ.

Гебреєсус знову наголосив на непотрібності встановлення заборони на пересування громадян.

«Немає підстав для заходів, які перешкоджають міжнародним подорожам та торгівлі (...) Ми закликаємо усі країни ухвалювати послідовні рішення на основі фактів», - наголосив він.

Як відомо, станом на 4 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 426 осіб.

До слова, Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.

Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

Ввечері 3 лютого у МОЗ повідомили, що у двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

Також оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.