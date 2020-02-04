Китай дозволив США відправити експертів для боротьби з коронавірусом



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Китай прийняв пропозицію США включити групу експертів до місії Всесвітньої організації охорони здоров’я

Раніше китайська влада звинуватила Штати у поширенні страху щодо вірусу

Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

Про це заявив речник Білого дому Джад Дір, пише Reuters.

Китай прийняв пропозицію США включити групу експертів до місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Китай, щоб дізнатись більше про боротьбу з вірусом та боротись з ним» – сказав він.

Перед цим китайська влада звинуватила Штати у поширенні страху щодо вірусу через рішення США евакуювати своїх громадян та обмежити польоти.

До слова, агентство Fitch передбачає падіння цін на нафту нижче $50 через спалах коронавірусу.

Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.

Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

Ввечері 3 лютого у МОЗ повідомили, що у двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

Також оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.