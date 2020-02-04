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    Економіка та фінанси

    Агенство Fitch передбачає падіння цін на нафту нижче $50 через спалах коронавірусу

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    <p>Ціни на нафту знаходяться під тиском з початку спалаху коронавірусу</p> - Агенство Fitch передбачає падіння цін на нафту нижче $50 через спалах коронавірусу

    Ціни на нафту знаходяться під тиском з початку спалаху коронавірусу

    Вплив коронавірусу на внутрішнє споживання нафти в Китаї залежить від того, наскільки швидко транспортна система та промислова активність повернуться до нормального рівня

    Коронавірус з Китаю може обмежити зростання попиту на нафту в разі поширення. Про це йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства Fitch.

    Масштаб перенасичення ринку буде залежати від тривалості спалаху і здатності країн ОПЕК+ при необхідності корегувати рівні видобутку.

    Крім спалаху коронавірусу, на ціни можуть вплинути геополітична напруженість і економічні настрої.

    Вплив коронавірусу на внутрішнє споживання нафти в Китаї залежить від того, наскільки швидко транспортна система та промислова активність повернуться до нормального рівня.

    Якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, надлишкова пропозиція може стати більш значною, особливо в першому півріччі, що може призвести до короткострокового тиску на ціни на нафту. У той же час, вважають аналітики, політика ОПЕК+ стримування видобутку відповідно до попиту і цінова чутливість американської сланцевої нафти робить тривалий спад цін на нафту нижче 50 доларів за барель для Brent малоймовірним навіть у стресовому сценарії.

    Однак ОПЕК+ може знадобитися подальше скорочення видобутку, якщо спалах триватиме кілька місяців.

    Ціни на нафту знаходяться під тиском з початку спалаху коронавірусу, а нафта марки Brent впала з трохи менше $70 за барель на початку січня до приблизно $56 доларів за барель.

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