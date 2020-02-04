Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 426 осіб



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Всього на материковому Китаї від вірусу померли 425 осіб

3 лютого від коронавірусу в китайській провінції Хубей померли ще 64 людини

Кількість загиблих від коронавірусу нового типу в світі наразі становить 426 осіб.

Про це CNN повідомили у структурах охорони здоров'я в китайській провінції Хубей.

Зазначається, що в понеділок, 3 лютого, від коронавірусу в китайській провінції Хубей померли ще 64 людини, що збільшило кількість жертв в епіцентрі спалаху до 414 осіб.

Всього на материковому Китаї від вірусу померли 425 осіб. Офіційний глобальний список загиблих тепер нараховує 426 осіб.

Китайська влада підтвердила ще 2345 випадків зараження вірусом в провінції Хубей в понеділок. Таким чином, загальна кількість зареєстрованих випадків у провінції досягла 13 тисяч 522.

Управління охорони здоров'я повідомило, що в Хубеї були госпіталізовані 10 тисяч 990 пацієнтів, в тому числі 576 в критичному стані. У світі зареєстровано понад 19 000 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

До слова, Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.

Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

Ввечері 3 лютого у МОЗ повідомили, що у двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

Також оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.