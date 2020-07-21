Вчені допускають, що білі ведмеді можуть зникнути до кінця століття



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За словами вчених, деякі популяції ведмедів вже досягли меж виживання через скорочення льодовиків

У Міжнародному союзі охорони природи вважають, що зміна клімату є ключовим чинником зниження популяцій білих ведмедів

Білих ведмедів може не лишитися на планеті до кінця сторіччя, якщо не подолати зміни клімату, який впливає на зниження їхньої популяції.

Про це повідомляє ВВС.

«Білі ведмеді можуть зникнути до кінця сторіччя, якщо не буде зроблено більше для боротьби зі зміною клімату», - йдеться в повідомленні.

За словами вчених, деякі популяції ведмедів вже досягли меж виживання через скорочення льодовиків, які ці хижаки використовують задля полювання на тюленів.

За словами доктора Стівена Молнара з Університету Торонто в Онтаріо, якщо льодовики зникнуть, білим ведмедям не буде куди йти.

У Міжнародному союзі охорони природи вважають, що зміна клімату є ключовим чинником зниження популяцій білих ведмедів.