Вчені назвали новий спосіб побороти старіння мозку



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Вчені назвали новий спосіб побороти старіння мозку

Пересадка мікробіома кишечника від молодих донорів старим реципієнтам може благотворно вплинути на когнітивні функції пацієнтів похилого віку

Вчені Університету Східної Англії, Університету Флоренції (Італія) та Інституту Квадро в Великої Британії з'ясували, що трансплантацію кишкового мікробіома можна використовувати для омолодження мозку і відновлення когнітивних функцій у літніх людей.

Новий спосіб боротьби зі старінням називається в статті, опублікованій в журналі Nature Immunology.

Дослідники провели пересадку фекальних мас від дорослих мишей більш молодим гризунам і оцінили останніх за такими параметрами, як тривожність, пам'ять і дослідницька поведінка, яка спрямована на пошук і придбання нової інформації.

Після трансплантації вчені виявили значні відмінності в мікробних профілях молодих мишей. Крім того, у них були виявлені порушення просторового навчання і пам'яті.

Погіршення когнітивних функцій супроводжувалося змінами в експресії білків, пов'язаних з синаптичною пластичністю і нейропередачі, а також змінами в клітинах гіпокампу, що відповідає за формування довгострокової пам'яті.

Таким чином, трансплантація фекалій від старого донора молодому реципієнту викликає вікові зрушення в складі мікробіоти кишечника і впливає на функції нервової системи. На думку вчених, пересадка мікробіома кишечника від молодих донорів старим реципієнтам може благотворно вплинути на когнітивні функції пацієнтів похилого віку.