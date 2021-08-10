Вчені виявили несподівану небезпеку вейпа для некурців

Фахівці виявили, що у некурців рівень окисного стресу був у 2-4 рази вище після сеансу вейпінга

Фахівці виявили, що у некурців рівень окисного стресу був у 2-4 рази вище після сеансу вейпінга

Навіть один сеанс вейпінгу тривалістю 30 хвилин може спричинити за собою серйозне пошкодження клітин у людини, яка не курить, викликаючи окислювальний стрес. До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, які опублікували результати дослідження в журналі JAMA Pediatrics.

Коротко про несподівану небезпеку вейпов повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress.

У випробуваннях взяли участь 32 добровольці у віці від 21 до 33 років, які були розділені на три групи: 11 некурців дев'ять курців тютюнових сигарет і 12 постійних користувачів електронних сигарет. Вчені проаналізували ступінь окислювального стресу по імунним клітинам, зібраним у учасників після 30-хвилинного сеансу вейпінга.

Фахівці виявили, що у некурців рівень окисного стресу був у 2-4 рази вище після сеансу вейпінга, ніж до нього. Дослідники відзначили, що такий же 30-хвилинний вплив не призвів до посилення окисного стресу у звичайних курців сигарет і користувачів електронних сигарет.

За словами авторів роботи, хоча існує думка, що електронні сигарети безпечніше тютюнових сигарет, результати однозначно показують, що безпечного рівня вейпінга не існує.

Окислювальний стрес виникає, коли в організмі спостерігається дисбаланс між вільними радикалами і антиоксидантами. Він може зіграти значну роль у виникненні різних захворювань, включаючи серцево-судинні, легеневі та неврологічні, а також рак.

У Каліфорнії, що у США, жінка постраждала в результаті вибуху альтернативного пристрою для куріння, що лежав у її рюкзаку.