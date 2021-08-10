  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вчені виявили несподівану небезпеку вейпа для некурців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фахівці виявили, що у некурців рівень окисного стресу був у 2-4 рази вище після сеансу вейпінга - Вчені виявили несподівану небезпеку вейпа для некурців
    Фахівці виявили, що у некурців рівень окисного стресу був у 2-4 рази вище після сеансу вейпінга
    Фото: CC0 Public Domain

    Фахівці виявили, що у некурців рівень окисного стресу був у 2-4 рази вище після сеансу вейпінга

    Навіть один сеанс вейпінгу тривалістю 30 хвилин може спричинити за собою серйозне пошкодження клітин у людини, яка не курить, викликаючи окислювальний стрес. До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, які опублікували результати дослідження в журналі JAMA Pediatrics.

    Коротко про несподівану небезпеку вейпов повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress.

    У випробуваннях взяли участь 32 добровольці у віці від 21 до 33 років, які були розділені на три групи: 11 некурців дев'ять курців тютюнових сигарет і 12 постійних користувачів електронних сигарет. Вчені проаналізували ступінь окислювального стресу по імунним клітинам, зібраним у учасників після 30-хвилинного сеансу вейпінга.

    Фахівці виявили, що у некурців рівень окисного стресу був у 2-4 рази вище після сеансу вейпінга, ніж до нього. Дослідники відзначили, що такий же 30-хвилинний вплив не призвів до посилення окисного стресу у звичайних курців сигарет і користувачів електронних сигарет.

    За словами авторів роботи, хоча існує думка, що електронні сигарети безпечніше тютюнових сигарет, результати однозначно показують, що безпечного рівня вейпінга не існує.

    Окислювальний стрес виникає, коли в організмі спостерігається дисбаланс між вільними радикалами і антиоксидантами. Він може зіграти значну роль у виникненні різних захворювань, включаючи серцево-судинні, легеневі та неврологічні, а також рак.

    У Каліфорнії, що у США, жінка постраждала в результаті вибуху альтернативного пристрою для куріння, що лежав у її рюкзаку.

    Теги: здоров'я добровольці рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчені виявили несподівану небезпеку вейпа для некурців