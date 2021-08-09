Ізраїль запроваджує жорсткі правила в'їзду в країну через спалах коронавірусу: що зміниться

Із 16 серпня ізраїльтяни, які повертатимуться з більшості країн, будуть змушені відправлятись на семиденний карантин

Влада Ізраїлю внесла корективи до сертифікації країн за рівнем небезпеки зараження коронавірусом. Зелених країн більше не залишилося. Про це повідомляє видання Vesty.

Отже, так званий кабінет коронавірусу Ізраїлю терміново переглянув список країн, повернення з яких вимагає карантину. У тому випадку, якщо сьогодні, 9 серпня, законодавча комісія кнесету підтримає пропозицію кабінету, то рівно за тиждень, з понеділка, 16 серпня, ізраїльтяни, які повертатимуться з більшості країн, будуть змушені відправлятись на повний (7 днів) карантин - навіть в тому випадку , якщо вони щеплені двома дозами, а два ПЛР-тести показали негативний результат.

До 16 серпня будуть діяти правила, згідно з якими повернення з більшої частини країн вимагає 24-годинного карантину.

У свою чергу в міністерстві охорони здоров'я пояснили, що тепер всі країни будуть поділятися лише на три категорії:

червоні – з максимальним ризиком зараження, виїзд в які вимагає особливого дозволу;

помаранчеві – з високим ризиком зараження, повернення звідки вимагає семиденного карантину;

жовті – країни з помірним ризиком зараження.

На даний час серед червоних країн, дозвіл на виїзд в які дає особлива комісія, є Болгарія, Бразилія, Грузія, Мексика, Іспанія та Туреччина. Очікується, що цей список буде розширено.

Зокрема, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю вже попросило кабінет коронавірусу не дозволяти вільний виїзд (лише на підставі спеціального дозволу) ізраїльтян до низки країн, серед яких Білорусь, Узбекистан, ПАР, Велика Британія та інші. Досі кабінет не погоджувався вносити до червоного списку ці напрямки.

Список жовтих країн теж обмежений. Поки до нього входять: Австрія, Австралія, Гонконг, Тайвань, Молдова, Нова Зеландія, Китай, Сінгапур і Чехія. При поверненні з цих країн буде потрібно 24-годинний карантин для щеплених пасажирів і семиденний - для нещеплених.

Всі інші країни увійдуть до помаранчевої зони, яка вимагає семиденного карантину. Це стосується й України.

Таким чином, з сертифікації зникне ще одна категорія - зелені країни, які були відкриті для вакцинованих ізраїльтян.

На практиці, як вважають джерела в системі охорони здоров'я, влада країни взяла курс на посилення обмежень при польотах за кордон. При збереженні нинішніх темпів зараження аеропорт Бен-Гуріон може бути знову закритий. Можливо, не так радикально, як в попередні хвилі епідемії, але досить жорстко, щоб це відчули пасажири.

Як відомо, у неділю, 8 серпня, у Ізраїлі набули чинності низка нових обмежень, які під час останнього засідання ухвалив кабінет коронавірусу. Таке рішення пов’язано із посиленням епідемії в країні.

Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.