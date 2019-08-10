Вчені знайшли стародавні галактики, які можуть змінити наше розуміння формування Всесвіту



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Група вчених знайшла 39 гігантських стародавніх галактик

Галактики з’явилися в перші два мільярди років існування Всесвіту

Астрономи з Токійського університету знайшли 39 галактик, які раніше були недоступні для виявлення. Ці галактики з’явилися в перші два мільярди років існування Всесвіту.

Днями міжнародна група вчених знайшла надмассивну чорну діру, яка в 40 млрд разів важча за Сонце. У нашій галактиці така чорна діра могла б поглинути всю Сонячну систему. Існування таких чорних дір ставить під загрозу різні теорії з приводу появи і природи існування цих загадкових об’єктів, повідомляє CNN.

Але, незадовго після цього відкриття астрономи з Токійського університету опублікували ще більш суперечливе дослідження. Як пише видання, група вчених знайшла 39 гігантських стародавніх галактик, які раніше не були доступні для виявлення.

Як каже автор дослідження Тао Ванг, ці галактики з’явилися в перші два мільярди років існування Всесвіту і їх знаходження зараз стало можливим завдяки використанню різних космічних і наземних телескопів.

Раніше ці галактики були невидимими для нас, оскільки світло від них було занадто слабким і розтягнутим. До того ж, розширення Всесвіту збільшувало відстань до цих галактик.

Але, вчені припустили, що на такій відстані видиме світло стає інфрачервоним. Щоб побачити ці об’єкти вони налаштували телескоп ALMA, який розташований у чилійській пустелі Атакама, на субміліметровому довжину хвиль.

Астрофізики дійшли висновку, що швидкість зореутворення в цих галактиках набагато вища, ніж у будь-яких інших галактик, відомих людині. Тому, саме існування подібного скупчення галактик суперечить нашому розумінню Всесвіту та формування об’єктів у ній.

«Чим більше галактика, тим більше надмасивна чорна діра в її центрі. Таким чином, вивчення цих галактик та їх еволюції дозволить нам дізнатися більше про розвиток надмасивних чорних дір», – говорить автор дослідження і професор Токійського університету Котаро Коно.

Дослідники кажуть, що головною проблемою в подальших дослідженнях подібних галактик є величезна кількість космічного пилу, яка робить менш помітними віддалені об’єкти.

«Зореутворення в темних галактиках, які ми визначили, менш інтенсивно, але їх в 100 разів більше, ніж в яскравих зоряних скупченнях. Необхідно вивчити цей важливий компонент історії Всесвіту, щоб зрозуміти формування галактик», – пояснює Тао Ванг.