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    Соціум

    «Великий крок назад»: Джонсон прокоментував заборону абортів у США

    Джонсон виступив проти заборони абортів у США - «Великий крок назад»: Джонсон прокоментував заборону абортів у США
    Джонсон виступив проти заборони абортів у США
    фото: Flickr.com

    Джонсон вважає, що кожна жінка має право сама робити свій вибір

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що таке рішення є «великим кроком назад». Про це повідомляє Reuters.

    Відповідну заяву британський лідер зробив на пресконференції в Кігалі, де він бере участь у зустрічі Співдружності. За словами Джонсона, кожна жінка має право на вибір.

    «Це дуже важливе рішення. Мушу вам сказати, я думаю, що це великий крок назад. Я завжди вірив в право жінки на вибір, і я дотримуюся цієї точки зору, і тому у Великій Британії є закони, які вона має», – зазначив Джонсон.

    Зазначимо, що Еммануель Макрон також відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що аборт є основним правом жінок.

    За словами Макрона, цим законом Верховний суд США скомпрометував свободи жінок.

    Нагадаємо, Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти. Відтепер кожен штат може самостійно визначати, чи є право на безумовний аборт законним, або запроваджувати додаткові обмеження на цю медичну процедуру.

    Президент США Джо Байден відреагував на таке рішення Верховного суду. Він вважає, що заборона переривання вагітності може призвести до збільшення кількості підпільних абортів.
    В ООН назвали рішення суду США про аборти величезним ударом по правах жінок. Верховний комісар ООН нагадала, що доступ до безпечних, законних та ефективних абортів є загальною міжнародною практикою й лежить в основі незалежності жінок і дівчат, їх здатності робити власний вибір щодо свого тіла й життя, без дискримінації, насильства і примусу.
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    Теги: США Велика Британія аборт Борис Джонсон
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    «Великий крок назад»: Джонсон прокоментував заборону абортів у США