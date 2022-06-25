«Великий крок назад»: Джонсон прокоментував заборону абортів у США

Джонсон вважає, що кожна жінка має право сама робити свій вибір

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що таке рішення є «великим кроком назад». Про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву британський лідер зробив на пресконференції в Кігалі, де він бере участь у зустрічі Співдружності. За словами Джонсона, кожна жінка має право на вибір.

«Це дуже важливе рішення. Мушу вам сказати, я думаю, що це великий крок назад. Я завжди вірив в право жінки на вибір, і я дотримуюся цієї точки зору, і тому у Великій Британії є закони, які вона має», – зазначив Джонсон.

Зазначимо, що Еммануель Макрон також відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що аборт є основним правом жінок.

За словами Макрона, цим законом Верховний суд США скомпрометував свободи жінок.

Нагадаємо, Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти. Відтепер кожен штат може самостійно визначати, чи є право на безумовний аборт законним, або запроваджувати додаткові обмеження на цю медичну процедуру.

Президент США Джо Байден відреагував на таке рішення Верховного суду . Він вважає, що заборона переривання вагітності може призвести до збільшення кількості підпільних абортів.