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    Соціум

    Макрон відреагував на закон про аборти в США

    Макрон не засудив рішення Верховного суду США про заборону абортів - Макрон відреагував на закон про аборти в США
    Макрон не засудив рішення Верховного суду США про заборону абортів
    фото: ЕРА

    За словами Макрона, кожна жінка має право на аборт

    Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що аборт є основним правом жінок. Про це французький лідер написав у Twitter.

    За словами Макрона, цим законом Верховний суд США скомпрометував свободи жінок.

    «Аборт є основним правом для всіх жінок. Ми повинні його захищати. Я хотів би висловити свою солідарність з усіма тими жінками, чиї свободи сьогодні були скомпрометовані Верховним судом США», – написав Макрон.

    Нагадаємо, Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти. Відтепер кожен штат може самостійно визначати, чи є право на безумовний аборт законним, або запроваджувати додаткові обмеження на цю медичну процедуру.

    Президент США Джо Байден відреагував на таке рішення Верховного суду. Він вважає, що заборона переривання вагітності може призвести до збільшення кількості підпільних абортів.
    В ООН назвали рішення суду США про аборти величезним ударом по правах жінок. Верховний комісар ООН нагадала, що доступ до безпечних, законних та ефективних абортів є загальною міжнародною практикою й лежить в основі незалежності жінок і дівчат, їх здатності робити власний вибір щодо свого тіла й життя, без дискримінації, насильства і примусу.
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    Теги: США Франція аборт Еммануель Макрон
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    Макрон відреагував на закон про аборти в США