Макрон відреагував на закон про аборти в США
За словами Макрона, кожна жінка має право на аборт
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що аборт є основним правом жінок. Про це французький лідер написав у Twitter.
За словами Макрона, цим законом Верховний суд США скомпрометував свободи жінок.
«Аборт є основним правом для всіх жінок. Ми повинні його захищати. Я хотів би висловити свою солідарність з усіма тими жінками, чиї свободи сьогодні були скомпрометовані Верховним судом США», – написав Макрон.
Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022
Нагадаємо, Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти. Відтепер кожен штат може самостійно визначати, чи є право на безумовний аборт законним, або запроваджувати додаткові обмеження на цю медичну процедуру.