Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що аборт є основним правом жінок. Про це французький лідер написав у Twitter.

За словами Макрона, цим законом Верховний суд США скомпрометував свободи жінок.

«Аборт є основним правом для всіх жінок. Ми повинні його захищати. Я хотів би висловити свою солідарність з усіма тими жінками, чиї свободи сьогодні були скомпрометовані Верховним судом США», – написав Макрон.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.