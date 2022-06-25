ООН розкритикувала рішення Верховного суду США про заборону абортів

В ООН вважають, що заборона абортів у США – це «величезний удар по правах жінок та гендерній рівності».

Верховний комісар ООН нагадала, що доступ до безпечних абортів є загальною міжнародною практикою

В ООН назвали рішення суду США про аборти величезним ударом по правах жінок. Про це повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, передає «Укрінформ».

Бачелет охарактеризувала рішення, прийняте вищою судовою інстанцією Сполучених Штатів у п'ятницю щодо ухвали 1973 року «Роу проти Вейда», яка давала право на аборти у США, як «величезний удар по правах жінок та гендерній рівності».

Також Верховний комісар ООН нагадала, що доступ до безпечних, законних та ефективних абортів є загальною міжнародною практикою й лежить в основі незалежності жінок і дівчат, їх здатності робити власний вибір щодо свого тіла й життя, без дискримінації, насильства і примусу.

«Це рішення позбавляє самостійності мільйони жінок у США, особливо з низькими доходами й таких, що належать до расових і етнічних меншин, на шкоду їхнім основним правам», – сказала Бачелет.

Вона також зауважила, що за останню чверть століття понад 50 країн, де раніше обмежували право на аборти, лібералізували відповідне законодавство.

«Сьогоднішнім рішенням США, на жаль, відійшли від цієї прогресивної тенденції», – додала вона.

Нагадаємо, Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти. Відтепер кожен штат може самостійно визначати, чи є право на безумовний аборт законним, або запроваджувати додаткові обмеження на цю медичну процедуру.

Президент США Джо Байден відреагував на таке рішення Верховного суду. Він вважає, що заборона переривання вагітності може призвести до збільшення кількості підпільних абортів.