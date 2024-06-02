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Венеція ввела низку обмежень для туристів: що заборонено

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Венеція ввела низку обмежень для туристів: що заборонено
Для екскурсоводів у Венеції з`явилися нові правила
фото з відкритих джерел

Заборони були введені для обмеження впливу надмірного туризму на італійське місто

У Венеції набули чинності нові правила, що забороняють гучномовці та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб. Про це повідомляє BBC.

За словами чиновників, ці заходи були введені для обмеження впливу надмірного туризму на італійське місто.

Раніше цього року Венеція запровадила щоденну плату за вхід у розмірі п'ять євро (чотири фунти стерлінгів) після того, як спочатку заборонила причалювати круїзним лайнерам у кварталі 2021 року.

Видання пише, що надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем для Венеції, населення якої становить близько 250 тис. осіб, і у 2019 році її відвідало понад 13 млн відвідувачів.

Нагадаємо, що з 25 квітня туристи, які приїздять до Венеції на один день, платитимуть за в'їзд до міста. Міська влада таким чином намагається скоротити наплив туристів у місто. Ціни на нерухомість у місті та натовпи відвідувачів змушують мешканців міста перебиратися на материк. За офіційною статистикою, 2/3 відвідувачів Венеції приїжджають до міста на один день, без ночівлі, і приносять місцевій економіці порівняно невеликий дохід.

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Теги: туризм Венеція правила

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