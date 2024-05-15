Міноборони переглянуло меню для військових: які продукти залишаться в минулому

З меню українських військових прибрали екзотичні продукти, оскільки вони замовлялися вкрай рідко

Міністерство оборони України змінило правила годування військових – з каталогу прибрали деякі продукти, але водночас меню суттєво доповнили. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Наші військові – ключовий фактор оборони країни. Збалансоване харчування гарантує їхню бойову готовність та здатність виконувати завдання в будь-яких умовах. Зміни в каталозі ще раз доводять нашу мету забезпечити якісними продуктами ЗСУ»‎, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Перелік продуктів доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі. До деяких харчів висунуті додаткові вимоги:

борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси мають бути лише найвищої якості, тобто вищого гатунку;

рибу будуть поставляти без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

розширений перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Водночас із каталогу прибрали деякі продукти – наприклад, більше не буде крупи саго, осетрини та спаржі. Вони замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добової видачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій.

«Ми додали важливі позиції, які напряму впливають на смакові властивості страв. Водночас видалили деякі «екзотичні» позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата», – пояснила директорка з управління закупівлями Державного оператора тилу Вікторія Виноградова.

За словами Виноградової, внесені зміни до каталогу сприятимуть покращенню якості харчування, яке отримують військові.

Нагадаємо, Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України до літнього сезону розробить рекомендовані меню для Збройних сил України (ЗСУ). Згідно із ним, на збалансований денний раціон одного військовослужбовця планують витрачати 139,38 грн.