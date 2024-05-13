«Дитячий Світ» у Києві позбувся незаконної 15-метрової реклами (фото)

«Дитячий світ» - модерністська будівля в Дніпровському районі Києва, побудована у 1987 році

Cтолиця звільняється від реклами, яка розміщена не за правилами

Протягом останніх тижнів у столиці ведуться роботи над упорядкуванням реклами на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі. Про це повідомив заступник мера Валентин Мондриївський.

За його словами, було демонтовано понад 100 незаконних вивісок та рекламних засобів, включно з тими, що були розташовані біля станції метро «Дарниця».

«Найскладнішим було прибрати з Дитячого Світу велику конструкцію висотою 15 метрів – це еквівалент 5 поверхів житлового будинку», – наголосив Мондриївський.

Посадовець зауважив, що процес упорядкування реклами на цій локації ще триває. Також заступник мера додав, що в столиці діють єдині та прозорі правила розміщення реклами та вивісок. Для офіційного оформлення необхідно отримати відповідний документ в Управлінні з питань реклами.

Нагадаємо, у Голосіївському районі української столиці біля станції київського метрополітену «Теремки» планують демонтувати рекламні «хмарочоси» заввишки з семиповерховий будинок.

До слова, заступник Кличка показав, якою має бути реклама на будинках у столиці.