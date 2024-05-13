«Дитячий Світ» у Києві позбувся незаконної 15-метрової реклами (фото)
Cтолиця звільняється від реклами, яка розміщена не за правилами
Протягом останніх тижнів у столиці ведуться роботи над упорядкуванням реклами на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі. Про це повідомив заступник мера Валентин Мондриївський.
За його словами, було демонтовано понад 100 незаконних вивісок та рекламних засобів, включно з тими, що були розташовані біля станції метро «Дарниця».
«Найскладнішим було прибрати з Дитячого Світу велику конструкцію висотою 15 метрів – це еквівалент 5 поверхів житлового будинку», – наголосив Мондриївський.
Посадовець зауважив, що процес упорядкування реклами на цій локації ще триває. Також заступник мера додав, що в столиці діють єдині та прозорі правила розміщення реклами та вивісок. Для офіційного оформлення необхідно отримати відповідний документ в Управлінні з питань реклами.
Нагадаємо, у Голосіївському районі української столиці біля станції київського метрополітену «Теремки» планують демонтувати рекламні «хмарочоси» заввишки з семиповерховий будинок.
До слова, заступник Кличка показав, якою має бути реклама на будинках у столиці.
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