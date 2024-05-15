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Біженці з України отримали право працювати лікарями у Чехії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біженці з України отримали право працювати лікарями у Чехії
Очікуючи визнання диплому лікаря українці вимушено працювали на інших роботах
фото із відкритих джерел

Півтора роки відбувається так звана нострифікація, або визнання диплома, щоб лікар міг отримати першу роботу у Чехії 

Перші українські лікарі з України, які приїхали до Чехії після 24 лютого 2022 року, скоро зможуть лікувати пацієнтів. Раніше їм заважав складний процес визнання їхньої освіти, необхідний для здійснення професії лікаря в Чехії. У цьому їм допомагають колеги-практики із Товариства загальної медицини (SVL) у рамках проєкту «Україна». За словами практиків, залучення майже десяти українських лікарів допоможе впоратися із навантаженнями в ординаціях. Досі ці лікарі могли працювати лише у допоміжних професіях чи зовсім поза сферою охорони здоров'я, пише Blesk.

З початку повномасштабних військових дій проєкт «Україна» має допомогти інтегрувати медиків, що емігрують, до чеської системи охорони здоров'я та дати їм можливість виконувати свою роботу.

«Наразі я знаю колегу з України, який дуже близький до проходження атестації. Ще чотири лікарі на різних стадіях процесу схвалення, необхідного для того, щоб вони могли самостійно займатися своєю професією в Чеській Республіці», – розповів доктор медицини Циріл Муха, віце-голова SVL-LS JEP.

Проєкт діє понад два роки. У ньому задіяно понад 50 українських лікарів та близько 20 кабінетів чеських лікарів загальної практики. У рамках проєкту SVL спочатку виділив мільйон крон для фінансового вкладу в галузі хірургії, в яких як допоміжний персонал працювали лікарі з України. Підтримка тепер надходить безпосередньо лікарям, які брали участь у процесі підготовки до чеської сертифікації. При цьому вони опиняються в ситуації, яка може бути практично нерозв'язною для біженця.

Час на визнання

«Система налаштована так, що приблизно півтора роки відбувається так звана нострифікація, або визнання диплома, щоб лікар настільки добре зорієнтувався, щоб міг іти складати апробаційний іспит. Це дуже вимогливо. Після цього лікар має пройти шестимісячне стажування в акредитованому медичному стаціонарі. Щоправда, тут здебільшого все оплачує сам і працює повний робочий день безкоштовно. На які кошти йому жити, якщо у нього немає добрих заощаджень, – незрозуміло», –  каже доктор Муха.

За його словами, лише після цього лікар може складати атестаційний іспит. Практики вбачають проблему в тому, що українські лікарі не можуть пройти хоча б частину інтернатури в амбулаторіях.

«Я вважаю, що весь процес треба спростити. Щоб українські лікарі могли швидше розпочати роботу», –  каже доктор медицини Сватоплук Біма, голова SVL LS JEP.

Як він розповідає, одразу після початку військових дій, понад два роки тому професійне товариство SVL намагалося переконати державну адміністрацію хоча б тимчасово пом'якшити правила для біженців. Наприклад, йшлося про можливість виключення для апробаційного стажування, але без відповіді. Хоча нові лікарі з України приїжджають вже рідко, є ті, хто мешкає в Чехії давно, і лише почали претендувати на роботу у сфері охорони здоров'я.

«У нас тут були лікарі, один із яких працював у садку, а другий –  у барі. Звісно, ​​це також пов'язано з мовним бар'єром. Поки вони вільно не розмовляють чеською, вони, зрозуміло, трохи бояться. Це велика ганьба не використовувати кваліфіковану робочу силу як для нас, лікарів, так і для чеських та українських пацієнтів», –  вважає доктор Муха. За його оцінками, зараз у Чехії на різних допоміжних посадах працюють десятки лікарів та медичного персоналу.

До слова, у Чехії зараз перебувають 382 тис. громадян України, які залишили свою країну після початку повномасштабного вторгнення. Із майже 400 тис. українців 123 тис. працюють за контрактом і 90% із них сплачують податки, відрахування до пенсійного фонду та до медичного страхування зі своїх заробітків, повідомило Міністерство праці та соціального забезпечення Чехії. Сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українським біженцям.

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Теги: здоров'я Чехія лікар лікарня Україна біженці правила професії іспит

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