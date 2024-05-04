Міноборони повідомило, скільки коштує забезпечення одного солдата

Раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявляв, що на одного військового, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання

Юрій Джигир: Вартість мобілізаційної кампанії Києва, залежатиме від щомісячного призову

Вартість утримання одного бійця Збройних Сил України без зброї складає 1,2 мільйона гривень. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на коментар заступника міністра оборони Юрія Джигира.

Стосовно оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії Києва, спрямованої на посилення виснажених військових формувань, залежатиме від щомісячного призову – фактора надходження допомоги – та рішень щодо ротації.

«Він назвав вартість утримання одного бійця без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів)», – йдеться у матеріалі.

Джигир також сказав журналістам, що Міноборони України співпрацює з американськими колегами, аби усунути їхні занепокоєння щодо того, як українські Сили оборони зберігають і розміщують західні боєприпаси. Було проведено шість інспекцій на військових об’єктах, під час яких перевірялося, як зберігаються певні види зброї.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що на одного військового, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання. Також Шмигаль пояснив, як нараховуватимуться додаткові виплати військовим «на нулі».